[헤럴드경제=최원혁 기자] 배우 김빈우가 층간 소음에 이어 이번엔 운전 중 부주의한 행동으로 논란에 휘말렸다.

6일 김빈우는 자신의 SNS에 “33년째 안 맞아 하면서 제일 잘 맞는 우리”라는 글과 함께 짧은 영상을 올렸다.

영상 속 김빈우는 친구들과 함께 제주도 여행을 즐기고 있는 모습이다.

김빈우는 차 운전석에 앉아 차량을 주행하면서 한 손으로 핸들을 잡은 채 음악에 맞춰 몸을 흔들었다.

또 한쪽 다리를 운전석 시트에 올린 채 운전대를 잡거나 전방을 주시하지 않고 카메라를 바라보며 춤을 추는 모습까지을 보였다.

이를 두고 일부 누리꾼들은 “운전 중에는 안전이 최우선”, “위험해 보인다”, “사소한 행동이 큰 사고로 이어질 수 있다” 등의 반응을 보이며 지적했다.

이후 김빈우는 해당 영상을 삭제하고 SNS에 “내 몸에서 사리가 나오네. 왜 이렇게 남을 미워하는 데에 불필요한 에너지를 쓸까”라고 밝혔다.

앞서 김빈우는 지난달에도 층간 소음 논란으로 구설에 올랐다. 당시 그는 새벽 시간에 라이브 방송을 진행하며 마이크를 사용하고 음악에 맞춰 춤을 췄다. 이에 한 시청자가 소음을 우려하며 “아파트냐”고 묻자 김빈우는 “1층이거든요”라고 답하며 방송을 이어갔다.

그러나 해당 장면이 온라인 커뮤니티로 확산하면서 비판이 쏟아졌고 결국 김빈우는 “짧은 생각으로 깊이 반성 중”이라며 “앞으로 더 주의하겠다”고 사과했다.

한편 김빈우는 지난 2015년 2세 연하 비연예인과 결혼 후 슬하에 딸과 아들을 뒀다.