[헤럴드경제 = 김상수 기자] 올해 코스피 시가총액 상위종목이 대거 교체됐다. 삼성그룹주가 대거 상위권에 진입했고, 과거 상위종목을 차지했던 이차전지주나 조선주 등이 순위에서 밀렸다.

7일 한국거래소에 따르면 지난 5일 기준 유가증권시장 시총 상위 10개 종목(우선주 제외) 중7개 종목이나 지난해 말 대비 순위가 바뀌었다.

시가총액 1위인 삼성전자, 2위인 SK하이닉스, 10위인 KB금융만 10위권 내에 동일했다.

삼성전기는 지난해 말 34위에서 이달 5위로 29계단이나 급등했다. 인공지능용 MLCC(적층세라믹콘덴서) 가격 상승에 따른 실적 기대감이 주가에 반영됐다. 올해 주가 상승률은 589%에 달한다.

삼성생명 역시 지난해 말 순위는 18위에서 이달 7위로 급등했다. 삼성생명은 삼성전자 주가 급등에 따른 지분가치 재평가 기대가 이유로 꼽힌다. 삼성물산 역시 13위에서 8위로 5계단 올랐다.

아울러 SK하이닉스 최대주주인 SK스퀘어 순위도 7위에서 3위로 상승했다. SK하이닉스 주가 급등에 따른 지분가치 상승 기대가 이유로 꼽힌다.

엔비디아와 협력 기대감과 로봇 산업의 기대주로 각광받고 있는 현대차도 5위에서 4위로 한 계단 상승했다.

이차전지 대장주 LG에너지솔루션은 작년 말 3위에서 이달 6위로, HD현대중공업도 6위에서 이달 9위로 3계단 밀려났다.

시총 4위였던 삼성바이오로직스는 13위로 순위가 밀려났고, 한화에어로스페이스 역시 8위에서 15위로 하락했다. 두산에너빌리티도 10위권 밖으로 떨어졌다.

이재원 유안타증권 연구원은 “브로드컴 실적 발표 이후 차익실현이 나타났지만, 이는 AI(인공지능) 수요 둔화보다는 높아진 기대치 대비 가이던스 상향 폭이 부족했던 데 따른 실망 성격이 강하다”며 “여전히 6월 핵심은 주도주 이탈이 아니라 주도주 유지 속 순환매 확산이고 후행적 명분을 대며 차익 실현 매물이 출회될 IT 섹터에서 저가 매수 기회를 찾아야 한다”고 전망했다.