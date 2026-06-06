나크비 장관 테헤란행 4일 SCO 회의서 이란 내무장관과 회동 교착 국면 돌파 여부에 국제사회 관심

[헤럴드경제=문이림 기자] 미국과 이란 간 종전 협상을 중재하고 있는 파키스탄의 모신 라자 나크비 내무장관이 이란을 방문한다.

6일(현지시간) 이란 메흐르통신은 나크비 장관이 수시간 내 수도 테헤란에 도착할 예정이라고 보도했다.

나크비 장관과 에스칸다르 모메니 이란 내무장관이 지난 4일부터 5일까지 키르기스스탄에서 열린 상하이협력기구(SCO) 내무장관 회의에서 두 차례 회담했다고 메흐르통신은 전했다.

국제사회는 이번 방문이 장기간 교착 상태에 빠진 미국·이란 종전 협상의 전환점이 될 수 있을지 주목하고 있다.

나크비 장관은 미국·이란 협상을 중재해온 인물이다. 그는 지난 4월 파키스탄 이슬라마바드에서 열린 미국·이란 직접 협상 과정에서 J.D. 밴스 미국 부통령 등 양측 주요 인사들을 직접 맞이하기도 했다.

지난달에는 이란을 찾아 모메니 장관과 회담한 데 이어 마수드 페제시키안 이란 대통령, 모하메드 바게르 갈리바프 이란 의회의장 등 협상 핵심 인사들과 잇따라 만난 바 있다.