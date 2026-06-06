주북 중국대사 인민일보 기고 7년 만의 방북 앞두고 우호관계 부각 “새 시대 중조 관계 청사진 제시할 것”

[헤럴드경제=문이림 기자] 시진핑 중국 국가주석의 북한 국빈 방문을 앞두고 중국이 북중 우호 관계를 전면에 내세우며 분위기 조성에 나섰다. 최근 북한과 러시아가 밀착하는 상황에서 중국이 양국 관계의 전략적 중요성을 다시 부각하고 있다는 분석이 나온다.

왕야쥔 주북 중국대사는 6일 중국공산당 기관지 인민일보에 게재한 기고문에서 시 주석의 방북 의미를 강조했다. 그는 “두 정상이 중요한 역사적 회담을 갖고 새 시대 중조(중국과 북한) 관계의 새로운 장을 이어갈 방향을 제시하며 청사진을 그릴 것”이라고 밝혔다.

북한 조선중앙통신과 중국공산당 중앙 대외연락부는 전날 김 위원장의 초청에 따라 시 주석이 오는 8일부터 9일까지 북한을 국빈 방문한다고 발표했다. 시 주석이 북한을 국빈 방문하는 것은 7년 만이다. 이번 방북은 올해 첫 해외 순방이기도 하다.

왕 대사는 지난해 9월 베이징 톈안먼 성루에서 시 주석과 김정은 북한 국무위원장이 함께 모습을 드러냈던 장면을 언급하며 “이제 평양 김일성광장에서 중조 우호의 아름다운 악장이 울려 퍼질 것”이라고 말했다.

왕 대사는 ‘좋은 이웃, 좋은 친구, 좋은 동지’라는 표현을 다시 꺼내 들었다. 시 주석은 북중관계를 설명하며 이른바 ‘삼호’(三好·좋은 이웃·좋은 친구·좋은 동지)를 언급한 바 있다.

그는 이번 방북이 이른바 ‘삼호(三好)’ 정신을 더욱 발전시키고 양국 관계를 한 단계 끌어올리는 계기가 될 것이라고 강조했다.

해당 글이 인민일보에 실렸다는 점도 주목할 대목이다. 공산당 기관지에 실린 만큼 단순한 외교관의 개인 견해가 아니라 중국 지도부의 입장이 반영된 메시지로 풀이된다.

중국이 북중 관계를 적극 부각하는 배경에는 최근 북러 협력 강화가 자리하고 있다는 해석이 나온다. 경제 협력과 전략적 공조, 사회주의 국가 간 연대를 강조함으로써 북한과의 전통적 관계를 재확인하려는 의도가 담겼다는 것이다.

중국 관영매체들도 시 주석 방북을 앞두고 관련 보도를 이어가고 있다. 신화통신은 이날 논평에서 “6월의 평양은 생기가 넘치고 곳곳에서 중국 귀빈의 방문을 간절히 기다리는 마음이 가득하다”며 “시진핑 총서기(국가주석)의 북한 국빈 방문은 중조 관계가 시대에 따라 전진하면서 더 큰 발전을 얻도록 할 것이고, 중조의 전통적 우호에 새로운 시대적 의미를 불어넣을 것”이라고 평가했다.

인민일보는 시 주석이 2019년 방북 당시 김 위원장과 함께 평양 시내를 둘러보며 주민들의 환영을 받는 영상을 공개하기도 했다.