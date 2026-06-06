만3살 때까지 매달 16만원씩 지급 결정

[헤럴드경제=김희량 기자] ‘행복의 나라’로 알려진 부탄이 출산 장려를 위해 3자녀 이상 가구에 매월 현금 지급하기로 결정했다.

6일(현지시간) 로이터 통신은 부탄 정부는 지난 4일 이후 출생한 셋째 자녀가 만 3살이 될 때까지 각 가정에 매월 105달러(약 16만3000원)를 지급한다고 보도했다.

지난 4일 이전에 태어났지만 아직 만 3살이 되지 않은 셋째 자녀를 둔 가정도 여기에 포함된다.

케상 데키 부탄 내각 비서관은 이번 지원책이 셋째 이상 자녀에게는 인원수와 관계 없이 모두 지급된다고 말했다.

부탄 정부는 인구 감소, 고령화, 해외 이주는 노동력뿐만 아니라 사회·경제적 발전에 장기적으로 영향을 미친다고 보고 이 같이 결정했다.

부탄의 연간 출생아 수는 2015년 1만1001명이었으나 2024년 8153명으로 26% 감소했다.

경제적 불만으로 호주를 비롯한 해외로 이주하는 젊은 층도 증가하는 추세다.

인구가 80만명이 채 되지 않는 부탄은 강대국 중국·인도와 국경을 맞대고 있는 작은 왕국으로 국민 행복을 중시하는 나라로 유명하다. 1970년대 부탄 국왕은 “국내총생산(GDP)보다는 국민총행복지수(GNH·Gross National Happiness)가 중요하다”고 말한 바 있다.