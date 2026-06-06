평택시 합정동에서 교통사고 발생

[헤럴드경제=김희량 기자] 음주 단속에 피해 도주하던 20대 운전자가 버스를 들이받아 2명이 숨지고 6명이 다치는 일이 발생했다.

6일 평택경찰서에 따르면 지난 5일 오후 8시 51분께 평택시 합정동의 한 사거리에서 경부고속도로 안성IC 방향으로 좌회전하던 고속버스와 반대편에서 직진하던 테슬라 승용차가 충돌하는 사고가 났다.

이 사고로 승용차를 몰던 20대 남성 A씨와 동승하고 있던 20대 여성 등 2명이 사망했다.

고속버스 기사와 탑승자 등 6명도 다쳐 인근 병원에서 치료받았으나 생명에 지장은 없는 것으로 알려졌다.

당시 A씨는 2.7㎞ 떨어진 지점에서 이어지던 경찰의 음주 단속 과정에서 정차 요구에 불응한 채 도주하다가 황색 점멸등 신호 체계인 사거리를 지나가던 중 사고를 낸 것으로 조사됐다.

경찰은 A씨가 제한속도 시속 50㎞ 구간에서 과속했던 것으로 보고 자세한 경위를 파악하고 있다.

한편 음주측정 거부는 매년 수천건 발생하며 사회적인 문제로 대두되고 있다.