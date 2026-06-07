서울시, 8~19일 신규 참여자 1만명 모집 3년간 매달 15만원 저축하면 추가 지원 받아 저소득 가구 자녀 교육비 지원 ‘꿈나무통장’도 참여자 300명 모집…저축액 50% 추가 적립

[헤럴드경제=신상윤 기자] 서울시는 ‘희망두배 청년통장’과 ‘꿈나래통장’ 신규 참여자를 8~19일 모집한다고 7일 밝혔다.

희망두배 청년통장은 일하는 청년의 목돈 마련을, 꿈나래 통장은 자녀 교육자금 형성을 각각 지원하는 통장이다. 모집 인원은 희망두배 청년통장 1만명, 꿈나래통장 300명이다. 신청은 서울시 자산형성지원사업 누리집에서 가능하다.

희망두배 청년통장은 참여자가 2년 또는 3년간 매월 15만원을 저축하면 서울시 예산과 민간 후원금으로 같은 금액을 추가 지원하는 사업이다. 매월 15만원씩 3년간 저축하면 본인 저축액 540만원에 지원금 540만원을 더해 총 1080만원과 이자를 받을 수 있다.

신청 대상은 서울시에 거주하는 만 18∼34세 청년으로, 최근 1년간 3개월 이상 근로 사실을 증빙해야 한다. 본인 소득은 세전 월 255만원 이하, 부양의무자 소득은 연 1억원 미만, 재산은 9억원 미만이어야 한다.

꿈나래통장은 자녀 교육비 마련을 돕는 사업이다. 참여자가 매월 5만원 또는 10만원을 3년 또는 5년간 저축하면 서울시가 저축액의 50%를 추가 적립한다. 3자녀 이상 가구는 월 12만원까지 저축할 수 있다.

신청 대상은 서울시에 거주하는 18세 이상 부모 중 14세 이하 자녀를 양육하고, 기준중위소득 50% 초과 80% 이하인 가구다. 기초생활수급자와 차상위계층은 제외되며 가구당 자녀 1명만 신청할 수 있다.

최종 참여자는 자격심사와 소득·재산조사를 거쳐 11월 3일 발표된다. 이후 약정을 체결하고 11월부터 저축을 시작한다.

서울시는 통장 가입자에게 연말정산, 보험관리 등 32종의 금융교육도 제공한다. 서울시 관계자는 “올해부터는 공공마이데이터 서비스를 도입해 가족관계증명서와 4대 보험 가입정보 등을 보다 간편하게 제출할 수 있도록 했다”고 했다.

앞서 희망두배 청년통장은 지난해 1만명 모집에 4만8338명이 신청, 약 4.8대 1의 경쟁률을 기록했다. 꿈나래통장은 300명 모집에 2793명이 신청해 약 9.3 대 1의 경쟁률을 보였다.

현재까지 희망두배 청년통장 2만2788명, 꿈나래통장 1만4830명이 만기 저축을 마쳤으며 현재 2만7472명이 사업에 참여하고 있다.

박원근 서울시 복지정책과장은 “희망두배 청년통장과 꿈나래통장은 참여자가 저축을 위해 노력한 만큼 힘을 실어주는 대표적인 자립 기반 조성 지원 사업”이라며 “미래 세대의 경제적 부담을 덜 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.