유럽 주요 자산운용사·IB 고위급 임원 참석 코스피 3배 상승 등 자본시장 개혁성과 소개 외환시장 24시간 운영·역외결제 구축 추진

[헤럴드경제=양영경 기자] 정부가 프랑스 파리에서 유럽 주요 투자기관을 대상으로 한국 경제와 자본시장 투자 매력을 설명하며 해외 투자 유치 확대에 나섰다.

5일 재정경제부에 따르면 허장 제2차관은 4일(현지시간) 프랑스 파리 주OECD 대한민국대표부에서 한국경제 투자설명회를 개최했다.

행사에는 유럽 최대 규모의 자산운용사인 아문디를 비롯해 BNP파리바, 크레디트아그리콜, 나티시스, 소시에테제네랄 등 프랑스계 투자은행(IB)과 자산운용사의 고위급 핵심 임원들이 참석했다.

허 차관은 설명회에서 한국이 견고한 경제체력과 글로벌 인공지능(AI) 공급망에서 핵심적인 위상을 바탕으로 투자 매력도를 한층 더 높여 나가고 있다고 강조했다.

그는 반도체 슈퍼사이클에 힘입어 올해 1~5월 수출이 전년 동기 대비 40% 이상 증가한 약 3900억달러를 기록했으며 올해 1분기 GDP 성장률은 전기 대비 1.7%로 경제협력개발기구(OECD) 회원국 가운데 가장 높은 수준을 나타냈다고 설명했다. 국내총소득(GDI)도 전기 대비 7.5% 증가하며 견조한 성장 흐름을 이어가고 있다고 평가했다.

대외 부문도 양호한 흐름을 보이고 있다고 소개했다. 올해 1~3월 경상수지 흑자는 850억달러로 세계 5위 수준을 기록했으며 전년 동기 대비 약 220% 증가했다. 허 차관은 이런 추세가 이어질 경우 지난해 역대 최대 규모였던 1230억달러 흑자를 올해 넘어설 수 있을 것으로 내다봤다.

허 차관은 AI·반도체·첨단 제조업 등 전략산업 지원과 내수 회복, 민간투자 활성화를 지속하는 한편 기업 지배구조 개선과 주주보호 강화, 배당소득 분리과세 등을 통해 자본시장 선진화도 추진하고 있다고 밝혔다.

또 새 정부 출범 이후 코스피가 3배 이상 상승하고 시가총액이 세계 6~7위권 규모로 도약하는 등 자본시장 개혁 성과가 나타나고 있으며, WGBI 편입 이후 외국인 국채 투자 순유입 규모도 이달 4일 기준 187억달러를 기록했다고 설명했다.

투자자들은 최근 한국 증시의 높은 상승률과 시장 경쟁력에 관심을 보였다.

이에 대해 허 차관은 상법 개정 등 기업 지배구조 개선을 위한 자본시장 개혁 노력과 반도체·AI 슈퍼사이클이 한국 핵심 산업의 경쟁력과 맞물리면서 한국 증시가 ‘코리아 프리미엄’으로 전환되는 강력한 배경이 되고 있다고 설명했다.

그러면서 외환·자본시장 제도와 인프라를 글로벌 스탠다드에 맞게 정비하는 등 시장 접근성 개선 노력도 병행하고 있다고 언급했다.

외환시장 선진화 과제에 대한 질의도 이어졌다. 허 차관은 현재 80개의 외국 금융기관이 해외외국환업무취급기관(RFI)으로 등록해 국내 외환시장에 참여하고 있으며 야간 시간대 거래도 점차 증가하는 등 외환시장 개방의 성과가 나타나고 있다고 설명했다.

나아가 외환시장 24시간 운영과 역외 원화결제 시스템 구축을 차질 없이 추진해 글로벌 투자자들이 시간과 장소의 제약 없이 원화를 보다 편리하게 거래할 수 있도록 외환거래 편의성과 접근성을 높여 나가겠다고 밝혔다.

허 차관은 올해 외화 외국환평형기금채권(외평채) 발행 한도 50억달러 가운데 지난 2월 30억달러를 역대 최저 가산금리로 성공적으로 발행했다고 설명했다. 다만 잔여 20억달러는 구체적인 발행 시기와 통화 구성이 아직 결정되지 않았으나 향후 국제금융시장 여건과 자금 활용 목적 등을 종합적으로 고려해 결정할 계획이라고 밝혔다.

중동 분쟁 장기화와 고유가 대응도 주요 관심사였다. 허 차관은 수급 관리와 원유 선제 확보를 통해 물가와 유가를 안정적으로 관리하고 있으며 공급망 개선과 원유 도입선 다변화, 핵심 광물 공급망 재설계를 위해 주요국과 공조하고 있다고 밝혔다.

설명회에 참석한 투자자들은 한국 경제가 보여준 성장과 정부의 시장 개혁 의지를 높이 평가했다고 재경부는 전했다.

특히 참석자들은 글로벌 투자자들 사이에서 한국 시장이 이미 유럽·미국 시장에 버금가는 ‘코어 마켓(Core Market)’으로 인식되고 있으며 최근 유럽 주요 언론에서도 한국 주식시장의 성공 스토리를 조명하는 등 한국에 대한 관심이 높다고 언급했다.

이들은 정부의 일관된 혁신 기조에 대한 강한 신뢰를 바탕으로 향후 한국에 대한 지속적인 관심과 협력을 이어가겠다는 뜻을 밝혔다.