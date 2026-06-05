뷰티·푸드 등 소비재 167개사 참여 베트남 바이어 320여 곳 수출상담

[헤럴드경제=권제인 기자] 한국무역협회와 코엑스가 베트남에서 K-뷰티·식품·패션 등 국내 프리미엄 소비재의 수출 확대를 위한 대규모 전시회를 열었다.

한국무역협회는 4일(현지시간)부터 7일까지 베트남 호치민 SECC 전시장에서 ‘2026 베트남 국제 프리미엄 소비재전(VIPREMIUM)’을 개최한다고 5일 밝혔다.

올해로 14회째를 맞은 이번 전시회는 아세안 한류 열풍의 중심지이자 최근 5년간 연평균 경제성장률 6.3%를 기록한 베트남 시장에서 K-프리미엄 소비재의 저변을 확대하기 위해 마련됐다. 전시회에는 뷰티·패션, 식품, 리빙·인테리어 등 분야의 국내외 소비재 기업 167개사가 참가했다. 참가 기업들은 현지 유통망 확보와 신규 판로 개척을 위해 베트남 바이어들과 수출 상담을 진행한다.

무역협회와 코엑스는 현지 유력 바이어 320여 개사를 초청해 국내 기업과의 비즈니스 매칭을 지원한다. GS25 베트남 사업을 운영하는 손킴 리테일, 화장품 전문 유통업체 한민그룹 등이 참여해 행사 기간 모두 1000여 건의 1대1 수출 상담이 이뤄질 예정이다.

전시회와 함께 현지 시장 정보를 제공하는 세미나와 소비자 체험형 행사도 열린다. 베트남 뷰티 시장 트렌드와 틱톡마케팅 전략을 주제로 한 세미나에서는 기업들의 이커머스 활용 방안과 소비자 마케팅 노하우를 공유한다. 아울러 K-뷰티 메이크업 쇼와 K-푸드 시식회, 딱지치기·달고나·한복 체험 등 한국 문화 체험 프로그램도 운영된다.

이인호 한국무역협회 부회장은 개막식에서 “베트남은 우리 화장품과 식품 등 K-소비재에 대한 선호도가 높은 핵심 시장”이라며 “14회째 이어온 이 전시회가 양국 비즈니스 교류를 상징하는 대표 플랫폼으로 성장한 만큼, 우리 기업들이 실질적인 수출 성과를 거둘 수 있도록 전방위로 지원하겠다”고 강조했다.

조상현 코엑스 사장은 “베트남은 빠르게 성장하는 만큼 현지 소비재 트렌드도 프리미엄화되고 있다”며 “변화하는 시장에 맞춰 기업들이 현지 유통망 및 소비자 접점을 확대해 지속 가능한 수출 기반을 구축할 수 있도록 전시회를 지속 발전시켜 나가겠다”고 말했다.

한편, 무역협회는 앞서 지난 2일 서울 강남구 삼성동 트레이드타워에서 하이퐁시 인민위원회, 주한베트남대사관과 공동으로 ‘베트남 하이퐁시 투자환경 및 진출 사례 세미나’를 개최하는 등 우리 기업들의 현지 진출 및 비즈니스 기회 창출 지원에 적극 나서고 있다.