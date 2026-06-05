2017년엔 주치의도 인정한 프로페시아 복용 재집권 후 공개된 건강기록에선 관련 내용 빠져 백악관 “직무 관련 정보는 모두 공개” 해명 전문가들 “건강 정보 투명성 의문” 지적

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[헤럴드경제=서지연 기자] 독특한 금발 헤어스타일로 유명한 도널드 트럼프 미국 대통령이 과거 복용 사실이 알려졌던 탈모 치료제를 지금도 먹고 있는지를 두고 미국에서 논란이 일고 있다. 첫 임기 당시 공개됐던 탈모약 복용 기록이 재집권 이후 공개된 의료기록에서는 사라졌기 때문이다.

워싱턴포스트(WP)는 4일(현지시간) 트럼프 대통령이 과거 복용했던 탈모 치료제 프로페시아 관련 내용이 최근 공개된 의료기록에서 확인되지 않는다고 보도했다.

트럼프 대통령은 첫 임기를 시작하던 2017년 무렵부터 프로페시아 복용 사실이 알려졌다. 당시 공개된 의료기록과 주치의 설명 등을 통해 트럼프 대통령이 탈모 치료제 성분인 피나스테리드를 복용하고 있다는 사실이 확인됐다.

그러나 올해 백악관이 공개한 건강검진 결과에는 관련 내용이 포함되지 않았다.

복용을 중단한 것인지, 여전히 복용 중이지만 공개 기록에서 제외된 것인지는 확인되지 않고 있다.

WP에 따르면 백악관 관계자들은 트럼프 대통령이 과거 탈모약을 복용했는지, 현재도 복용 중인지를 묻는 질문에 답변하지 않았다.

백악관은 대신 최근 공개된 건강기록에 대해 “대통령의 직무 수행 능력과 관련된 정보가 포함돼 있다”며 “건강 상태에 중대한 영향을 미치는 미공개 질환이나 시술은 누락되지 않았다”고 밝혔다.

하지만 의료계에서는 의문을 제기하는 목소리도 나온다.

로버트 클리츠먼 컬럼비아대 정신의학과 교수는 WP 인터뷰에서 “공개되지 않은 다른 정보가 있을 수 있다는 심각한 의문을 제기한다”고 말했다.

그는 프로페시아 주성분인 피나스테리드가 일부 사용자에게 우울증 위험 증가와 같은 부작용을 일으킬 수 있다며 대통령 건강정보 공개의 중요성을 강조했다.

뉴욕대 의대 생명윤리학자인 아서 카플란 교수도 백악관이 공개한 의료기록을 신뢰하지 않는다고 밝혔다.

그는 트럼프 대통령이 과거에도 건강 관련 정보를 충분히 공개하지 않았던 사례가 있다고 지적했다.

실제로 트럼프 대통령은 2015년 대선 출마를 앞두고 자신이 매우 건강하다는 내용의 의료소견서를 공개했지만, 이후 당시 주치의였던 해럴드 본스타인이 “트럼프가 불러주는 내용을 받아 적은 것”이라고 주장하면서 논란이 일었다.

2024년 대선 과정에서도 트럼프 대통령은 건강검진 결과를 경쟁 후보들만큼 상세하게 공개하지 않았다.

이번 논란은 미국 대통령들의 건강정보 공개 문제를 다시 수면 위로 끌어올리고 있다.

미국 역사에서는 대통령 건강 상태가 충분히 공개되지 않아 논란이 된 사례가 적지 않다.

우드로 윌슨 전 대통령은 재임 중 뇌졸중으로 정상적인 직무 수행이 어려운 상태에 놓였지만 대중은 수개월 동안 이를 알지 못했다.

프랭클린 루스벨트 전 대통령 역시 1944년 대선 당시 건강이 크게 악화된 상태였지만 이를 충분히 공개하지 않은 채 4선에 성공했다. 그는 이듬해인 1945년 4월 재임 중 사망했다.

조 바이든 전 대통령 역시 재임 말기 건강 상태를 둘러싼 논란에 휩싸였다. 특히 2024년 대선 TV 토론에서 노쇠한 모습을 드러낸 뒤 건강 문제 논란이 급속히 확산했고 결국 민주당 대선 후보직에서 물러났다.

WP는 탈모약 자체보다도 대통령 건강 정보 공개의 투명성이 이번 논란의 핵심이라고 지적했다. 트럼프 대통령이 실제로 복용을 중단했는지 여부보다 미국 유권자들이 대통령 건강 상태를 얼마나 정확하게 알 수 있느냐가 더 중요한 문제라는 것이다.