[헤럴드경제=장연주 기자] 음주운전 등 전과 6범 논란으로 방송 활동을 중단했던 임성근(59) 셰프가 식당 개업을 앞두고 주차 시설을 강조하며 ‘발레파킹(대리주차)’을 언급해 눈길을 끌고 있다. 최근 안성재 셰프의 ‘모수 서울’이 발레파킹 사고 논란에 휩싸인 가운데 나온 발언이어서 다양한 해석이 나오고 있다.

지난 3일 유튜브채널 ‘임성근 임짱TV’에는 임성근이 경기 파주 심학산 인근에 오픈 예정인 돼지 짜글이 전문점을 공개하는 모습이 공개됐다.

영상에서 임성근은 식당 내부와 주차 시설을 소개하면서 “많은 분들이 주차 때문에 애 먹으면 힘들지 않느냐”며 건물 앞뒤와 건너 공터를 임대해 주차장으로 활용할 계획이라고 말했다.

그러면서 “저희는 발레파킹 이런 거 안합니다”라고 강조해 눈길을 끌었다.

최근 안성재가 운영하는 ‘모수 서울’에서 발레파킹 사고가 발생했는데, 이를 겨냥한 듯한 발언이 아니냐는 해석이 나오고 있다.

앞서 지난해 12월 서울 용산구에 위치한 ‘모수 서울’을 방문한 A씨의 차량이 발레 파킹 과정에서 크게 파손되는 사고가 발생했다. 모수 측은 A씨에게 원만한 사고 처리를 약속했고 대리주차 업체는 수리비 명목으로 2000만원을 지급했다.

하지만 수리비 견적이 7000만원으로 오르자 모수와 대리업체가 서로 책임을 미뤘고, 수리비 지급이 미뤄지면서 A씨는 반년 가까이 정비소에 맡긴 차량을 돌려받지 못하고 있는 것으로 알려졌다.

모수 관계자는 해당 사고에 대해 “원칙적으로 발레파킹 업체가 사고 책임을 부담한다고 판단한다”고 했다.

한편, 임성근은 2015년 Olive 예능 프로그램 ‘한식대첩 시즌3’에서 우승했으며, 2018년 ‘한식대첩 고수외전’에도 출연하며 얼굴을 알린 40년 경력의 한식 셰프다. 그는 넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁 2’에서 실력과 입담으로 많은 사랑을 받았다.

하지만 그는 1999년과 2009년, 2017년, 2020년 등 총 네차례 음주운전으로 처벌을 받은 것으로 드러나 논란이 일었다. 여기에다 그는 폭행 전과도 있어 ‘전과 6범’이라는 오명을 쓰고 방송 활동을 중단했다.