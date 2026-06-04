미 법인 수상 외 그룹 차원 첫 수상

현대자동차그룹이 미국 자동차·모빌리티 산업 시상식인 ‘오토테크 어워드 2026’에서 ‘올해의 자동차 회사’로 선정됐다. 현대차그룹은 2일(현지시간) 미국 미시간주 노비시 바이브 크레딧 유니언 쇼플레이스에서 열린 시상식에서 해당 부문 수상의 영예를 안았다고 4일 밝혔다.

오토테크 어워드는 글로벌 ICT 리서치 기관 인포마가 주관하는 행사로, 인공지능(AI), 커넥티비티, 소프트웨어, 안전성, 커넥티드카 생태계 등 자동차·모빌리티 분야의 혁신 기술과 기업을 선정해 시상한다. 심사위원단은 현대차그룹 선정 배경으로 ▷3년 연속 세계 올해의 차 수상 ▷혁신적인 전기차 전용 플랫폼 운영 ▷800V 초고속 충전 시스템 개발 ▷미국 고속도로안전보험협회(IIHS) 톱 세이프티 픽 플러스(TSP+) 획득 및 각종 디자인상 수상 실적 등을 꼽았다. 현대자동차 미국법인(HMA)이 2021년과 2024년 ‘올해의 자동차 제조사’를 수상한 적은 있지만, 현대차그룹 차원에서 수상한 것은 이번이 처음이다. 특히, 올해부터 해당 부문 명칭이 기존 ‘올해의 자동차 제조사’에서 ‘올해의 자동차 회사’로 변경된 가운데 현대차그룹이 첫 수상자로 이름을 올렸다.

현대차그룹 관계자는 “앞으로 전기차 플랫폼 성능과 안전성, 디자인 경쟁력을 지속 강화하는 한편 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 전략을 가속화 할 것”이라고 말했다. 권제인 기자