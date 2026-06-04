‘첼리스트 거장’ 미샤 마이스키 국제 음악 페스티벌 참석차 방한 4~12일 수준급 연주자 21명 참여 “한국 올 때마다 다음 방문 기대”

“무엇을 하든 110%를 해내는 인물입니다. 새로운 도전도 분명히 잘 해낼 거라고 생각해요.”

스승과 제자, 지휘자와 연주자에서 이번엔 예술기관장과 연주자로 관계가 달라졌다. 세계적인 첼리스트 미샤 마이스키가 한국을 찾아 예술의전당 제18대 사장이 된 제자 장한나에 대해 이렇게 말했다.

두 사람의 인연은 1992년으로 거슬러 올라간다. 당시 아홉 살이었던 장한나의 첼로 연주 영상을 처음 보고 마이스키가 그를 자신의 마스터클래스에 초대한 것이 사제 관계로 이어진 계기였다. 장한나의 아버지가 마이스키의 사인회에서 딸의 연주 테이프를 건넨 것, 그 우연한 순간이 한국 클래식 음악사에서 가장 유명한 사제 관계를 탄생케 했다. 클래시컬 브릿지 국제 음악 페스티벌 참석을 위해 한국을 찾은 마이스키는 “장한나는 정말 훌륭한 재능을 가진 연주자이자 다재다능한 사람”이라고 했다.

그 역시 제자가 한국을 대표하는 예술기관이자 이번 페스티벌이 열리는 예술의전당의 사장으로 취임한 것을 알고 있었다. 마이스키는 “그전에 해왔던 음악과는 또 다른 복잡한 임무일 거라고 생각한다”며 “그래도 충분히 잘할 거라고 생각하고 저도 응원을 보내고 싶다”는 말로 제자를 지지했다.

그러면서 “한편으로 음악 활동도 계속 이어갔으면 좋겠다는 바람을 또 전해본다. 훌륭한 연주자이기 때문”이라고 했다.

1994년 12세에 로스트로포비치 국제첼로콩쿠르 최연소 우승을 거머쥐며 혜성처럼 등장한 장한나는 이후 첼리스트에서 지휘자로 전향했다. 앞서 2023년 한국을 찾았을 당시 마이스키는 지휘자 장한나와 한 무대에 섰다. 당시 기자들과 만나 그는 “30년이라는 세월이 흘렀지만, 장한나의 연주를 처음 들었을 때 받았던 압도적인 인상이 아직 생생하다”며 “환생이라는 말을 믿게 됐다. 작은 소녀에게 무엇으로도 설명할 수 없는 강렬함을 느꼈다”는 이야기를 들려주기도 했다. 당시의 만남이 11년 만에 성사된 사제 협연이었다.

마이스키는 이날 역시 “지휘자 장한나와 첼리스트 미샤 마이스키가 무대에 올라서 연주를 할 수도 있지만, 너무나 훌륭한 첼리스트니까 첼로 연주도 계속 들려줬으면 좋겠다”는 바람도 들려줬다. 마이스키가 한국을 찾은 것은 ‘클래시컬 브릿지 국제 음악 페스티벌’ 참석을 위해서다. 그는 “한국에 처음 온 게 대략 40년 정도 된 것 같다”며 “올 때마다 정말 너무 기대되고 다음 방문이 더 기대된다”고 했다.

클래시컬 브릿지 국제 음악 페스티벌은 피아니스트 클라라 민이 예술감독을 맡아 기획과 섭외, 연주를 직접 이끄는 프로젝트다. 2018년 미국 뉴욕을 시작으로 보르도, 서울, 파리를 거쳐 이어져 온 이 페스티벌은 올해 여섯 번째를 맞는다. ‘브릿지(Bridge)’, 즉 ‘다리’라는 이름에 이 페스티벌이 지향하는 모든 것이 담겼다.

올해 클래시컬 국제 음악 페스티벌엔 전 세계에서 모인 21명의 아티스트가 참여하며, 예술의전당과 롯데콘서트홀, 고양아람누리에서 총 7회에 걸쳐 진행된다. 미샤 마이스키의 첼로 리사이틀(4일, 예술의전당 콘서트홀)로 포문을 열고, 오귀스땅 뒤메이, 에드가르 모로, 알리사 마르굴리스, 클라라 민이 참여하는 체임버 콘서트(5~6일, 예술의전당)가 이어진다.

다비드 첸과 루카 시쉬의 피아노 리사이틀(10일, 예술의전당)에서 열리고 페스티벌의 마지막은 미하일 플레트네프와 라흐마니노프 인터내셔널 오케스트라(11~12일, 롯데콘서트홀, 예술의전당)가 장식한다. 바이올리니스트 다니엘 로자코비치(11~12일), 첼리스트 고티에 카퓌송(12일)이 협연자로 나온다.

마이스키는 “외모는 그렇지 않을 수 있지만, 마음속으로는 여전히 변함없이 젊다고 생각한다”며 “젊은 연주자들에게 항상 해주는 조언은 ‘젊음을 유지하라(Stay young)’이다. 내 인생의 꿈은 오래 살되 젊은 상태로 죽는 것(Live long, Die young)”이라고 말했다. 고승희 기자