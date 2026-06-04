민관, 앤트로픽 주도 보안 협력체 참여 향후 참여 기업·분야 더욱 확장 계획 “AI 사이버 위협에 영구적 우위 확보”

SK텔레콤을 비롯해 삼성전자, SK하이닉스가 앤트로픽이 주도하는 보안 협력체인 ‘프로젝트 글래스윙(글래스윙)’에 이름을 올렸다. 한국인터넷진흥원(KISA)도 참여를 확정했다.

이에 따라 국가 차원의 AI 사이버 위협 대응은 물론, 국가 기간산업으로 부상한 ‘반도체’ 보호에도 ‘청신호’가 켜졌다.

4일 업계에 따르면 SK텔레콤, KISA 등은 글래스윙에 참여를 통해 앤트로픽 인공지능(AI) 모델 미토스 접근권을 확보했다. 삼성전자, SK하이닉스도 글래스윙 참여가 가시화 된다.

SK텔레콤, KISA을 제외한 해당 기업들은 현재 앤트로픽이 요구한 보안 요건 충족 여부 등 막바지 작업을 진행 중인 것으로 알려졌다.

지난 4월 앤트로픽이 개발한 AI 모델 미토스가 보안 취약점을 찾아내고, 시스템 공격까지 수행할 수 있다는 사실이 알려지면서, 과학기술정보통신부(과기정통부)는 물론 국내 기업들도 연이어 글래스윙 참여를 타진해 왔다.

이런 가운데 지난 2일(현지 시간) 앤트로픽이 미토스 접속 국가 및 권한을 15개국 약 150개 기관으로 대폭 확대하면서 글래스윙에 참여가 가능하게 된 것이다.

과기정통부로서는 한시름 놓게 됐다. ‘미토스 쇼크’ 이후 과기정통부는 자체 역량 강화를 외쳤다. 하지만 국내 AI 모델보다 우수한 미토스 등장에 글래스윙 참여는 필수로 평가됐다.

더욱이 AI 발 사이버 위협이 구체화하면서 전력, 수도, 의료, 통신, 하드웨어 등 인프라 보호를 위한 대책 마련이 시급했다. 실제로 이상근 고려대 AI 보안연구소장은 최근 국회입법조사처 간담회에서 ‘정보의 비대칭성’ 극복을 위해 글래스윙 참여가 필요하다고 했다.

앤트로픽 전략적 투자자였던 SK텔레콤은 현존하는 AI 모델 중 최고로 평가받는 미토스 접근 권한 확보를 통해 통신 3사 중 AI 보안에 있어서는 가장 앞섰다는 평가를 받을수 있게 됐다.

삼성전자, SK하이닉스도 앤트로픽 시리즈 H 라운드에 투자하는 등 공을 들여왔다. 반도체 업계 관계자는 “(미토스가) 보안 관점에서 좋다는 여러 실사용기를 접하고 적용 가능성을 검토해 왔다”고 말했다.

한편 앤트로픽측은 “필수 인프라 제공업체, 중요 오픈소스 소프트웨어 유지 관리자, 보안 테스터 등 글래스윙을 더욱 확장할 계획”이라며 “글래스윙이 성공한다면 AI 발 사이버 위협에서 영구적인 우위를 제공할 수 있을 것”이라고 밝혔다. 고재우 기자