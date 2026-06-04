4일 오전 직원들 환영 속 출근, 주요 당면 현안 점검하며 구정 운영 돌입

[헤럴드경제=박종일 선임기자]이기재 양천구청장이 6.3 전국동시지방선거에서 재선에 성공하며 민선 9기 구청장으로서의 행보를 이어가게 됐다.

4일 오전 직원들의 박수와 환영 속에 구청으로 출근한 이 구청장은 밝은 표정으로 직원들과 일일이 악수를 나눈 뒤 집무실로 복귀해 곧바로 구정 운영에 돌입했다. 주요 당면 현안과 주요 사업 추진 사항을 점검하는 한편, 민선 9기에 중점적으로 추진할 핵심 정책들을 살피며 본격적인 공식 업무를 시작했다.

이 구청장은 민선 9기 핵심 공약으로 ▷재건축·재개발 완성 ▷교통인프라 확충 ▷신월권·신정권 지역 활력 거점 육성 ▷서부트럭터미널 서남권 대표 상권 육성 ▷공항소음피해주민 지원 확대 ▷안양천 수변 문화·여가 명소 조성 ▷기업인프라 구축 ▷목동 100년 미래도시 조성 ▷국회대로·목동오거리 특화지구 지정 ▷신정차량기지 이전 및 부지 통합개발 등을 제시한 바 있다.

양천구는 그동안 추진해 온 주요 역점사업이 연속성을 이어가며 속도를 낼 것으로 기대하고 있다. 구는 재건축·재개발 등 66개 구역 도시정비사업을 본격화하고, 목동선·강북횡단선 추진과 2호선 신정지선 연장, 신정차량기지 이전 등 교통 인프라 확충에 행정력을 집중할 계획이다.

이와 함께 서부트럭터미널 개발과 목동 MICE 단지 조성을 통해 미래 성장 기반을 강화, 교육·복지·문화 등 구민 삶의 질을 높이는 사업도 차질 없이 이어갈 방침이다.

이기재 양천구청장은 “중단 없는 양천의 발전을 바라는 구민 여러분의 열망과 신뢰가 모여 다시 한번 양천을 위해 뛸 기회를 얻었다”며 “선거 기간 동안 발로 뛰며 현장에서 만난 구민의 목소리를 가슴에 새기고, 약속드린 공약들을 하나하나 실천하며 확실한 성과로 보답하겠다”고 의지를 밝혔다.