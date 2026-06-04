- 정부 출범 1주년 특별기획 뮤직비디오제작…국민이 함께 참여하는 ‘회복과 도약’ 응원 메시지

[헤럴드경제= 이권형기자] 조달행정 홍보의 새로운 패러다임이 선을 보였다.

조달청은 정부 출범 1주년을 맞아 조달청 직원들과 국민들이 함께 참여해 회복과 도약의 응원메시지를 전달하는 홍보영상 ‘조달의 낙원’을 조달청 공식 유튜브 채널에 4일 공개했다.

‘조달의 낙원’ 뮤직비디오는 기존의 딱딱한 정책 설명 위주의 홍보 방식에서 탈피해, 대중음악 뮤직비디오 형식으로 제작했다. 밝고 경쾌한 리듬과 중독성 있는 퍼포먼스를 통해 ‘회복과 도약’이라는 응원의 메시지를 직관적으로 전달한다.

정부대전청사 앞 잔디마당을 배경으로 펼쳐진 이번 영상에는 조달청 직원 19명과 국민 9명이 직접 참여했다. 정책 공급자인 공무원과 수혜자인 국민이 함께 어우러져 다소 서툴지만 진심이 담긴 퍼포먼스를 선보여 눈길을 끌었다.

특히 물품․용역․시설 조달계약, 전자조달, 원자재 비축, 국유재산관리 등 다양한 업무를 담당하는 직원이 직접 출연하여 조달청의 폭넓은 업무 스펙트럼을 보여주고, 혁신제품과 정부조달문화상품 등을 소품으로 활용하여 조달기업 지원 정책도 영상 속에 자연스럽게 담아냈다.

조달청 박철웅 대변인은 “기존의 설명 중심 홍보에서 벗어나 감성적 영상을 담은 콘텐츠를 통해 공공조달에 대한 국민적 이해와 공감이 확산되기를 기대한다”며 “뮤직비디오의 제목처럼 공공조달이 국민과 기업을 위한 낙원이 될 수 있도록 국민의 안전한 일상과 기업의 성장을 든든하게 뒷받침하겠다”고 밝혔다.