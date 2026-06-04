생산량 평년보다 4만1000t 증가 전망…공급 과잉 해소 나서 정부 2000t·농협 8000t 지원…수매비축·소비촉진도 병행

[헤럴드경제=김선국 기자] 정부가 올해 생산량 증가로 공급 과잉이 예상되는 양파의 수급 안정을 위해 수출 확대에 나선다.

농림축산식품부는 농협경제지주와 4일 경남 함양농협에서 국내산 햇양파 100t을 대만으로 수출하는 선적식을 개최한다고 밝혔다.

농식품부는 이번 선적을 시작으로 정부 2000t, 농협 8000t 등 총 1만t 규모의 양파 수출을 지원할 계획이다. 해외 수요와 국내 생산 상황에 따라 수출 지원 물량은 추가 확대할 방침이다.

최근 국내 양파 수출 실적은 연산 기준으로 2024년산 58t, 2025년산 467t 수준에 그쳤다.

반면 올해는 중만생종 양파 생산량이 평년보다 4만1000t 늘어난 108만8000t에 이를 것으로 전망되면서 공급 과잉 우려가 커지고 있다.

농식품부는 생산 물량 일부를 수출해 시장 공급량을 조절하는 한편, 수급 안정을 위한 시장격리도 병행할 계획이다.

정부는 공급량 증가와 소비 부진에 대응해 공급 과잉 예상 물량 이상을 시장에서 격리하고 수매비축, 소비촉진 행사 등을 추진해 가격 안정을 유도한다는 방침이다.

박정훈 농식품부 식량정책실장은 “고품질 양파의 해외시장 확보와 국내 수급 안정을 위해 올해 햇양파 수출 지원을 추진하게 됐다”며 “수출 확대와 수매비축, 소비촉진 등 수급관리 대책을 전방위적으로 추진해 양파 수급 안정과 농가 경영 안정을 적극 지원하겠다”고 말했다.