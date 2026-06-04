생산량 평년보다 4만1000t 증가 전망…수매비축 2만t 확대 출하정지·할인지원 병행…정부 “국산 양파 경쟁력도 강화”

[헤럴드경제=김선국 기자] 정부가 공급 과잉이 예상되는 중만생종 양파의 가격 안정을 위해 수매비축을 대폭 확대하고 산지 출하정지와 소비촉진 대책을 병행하기로 했다.

농림축산식품부는 올해 중만생종 양파 생산량이 평년보다 늘어날 것으로 전망됨에 따라 수매비축 확대 등을 포함한 수급안정 대책을 추진한다고 4일 밝혔다.

한국농촌경제연구원 농업관측에 따르면 올해 중만생종 양파 재배면적은 1만4148ha로 평년보다 7.4% 감소했지만, 생산단수가 10a당 7690㎏으로 평년 대비 12.2% 증가하면서 생산량은 평년보다 4만1000톤(t) 많은 108만8000t에 이를 것으로 예상된다.

정부는 수확기 홍수출하를 막고 향후 단경기 수급 불안에 대비하기 위해 정부 수매비축 물량을 평년 대비 82% 늘어난 2만t 규모로 확대하기로 했다. 비축 물량은 향후 수급 상황에 따라 시장에 방출할 계획이다.

농협경제지주도 주산지 농협의 수매 확대를 지원하기 위해 무이자 자금 지원에 나설 예정이다.

정부와 주산지 지방자치단체는 공급 과잉 물량 일부에 대해 산지 출하정지 조치도 시행한다. 대상 면적은 223ha로 전체 재배면적의 1.6% 수준이다.

양파 자조금단체를 중심으로 저품위 양파의 시장 출하를 자제하는 캠페인도 추진한다.

소비촉진 대책도 이어진다. 농식품부는 기관 유튜브를 활용한 홍보와 대한영양사협회 협조를 통한 공공급식 확대를 추진하는 한편, 대형마트와 중소형마트, 전통시장 등을 대상으로 한 할인 지원도 연장하기로 했다. 최대 40% 할인 지원은 당초 5월 하순 종료 예정이었지만 6월 상순까지 이어진다.

이와 함께 지난달 발표한 수출지원 1만t, 출하연기 5000t 등 수급안정 대책도 차질 없이 추진할 방침이다.

정부는 단기 수급 대책과 함께 국산 양파의 품질 경쟁력 강화에도 나선다. 우수 품종 생산 지원과 재배기술 고도화, 저장기술 개선 등을 통해 수급 불안이 반복되는 구조를 개선한다는 계획이다.

서준한 농식품부 유통소비정책관은 “수급대책이 신속하게 추진될 수 있도록 주산지 지방정부와 농협, 생산자단체와 긴밀히 협력하겠다”며 “단기 수급대책뿐 아니라 국산 양파의 품질 경쟁력 제고 방안도 함께 마련해 나가겠다”고 말했다.