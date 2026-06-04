‘임팩토 MES v2.0’ 한국산업기술시험원 인증 비주얼 모델러로 생산 기준 정보 직접 설정 한솔 제조 계열사 IT 공급 노하우 기반

[헤럴드경제=홍석희 기자] 한솔PNS의 제조실행시스템(MES) ‘임팩토 MES v2.0(I’MFACTO MES v2.0)‘이 한국산업기술시험원으로부터 GS(Good Software)인증 1등급을 획득했다.

GS인증은 ISO/IEC 25051 국제표준을 기반으로 소프트웨어의 기능성, 신뢰성, 사용성, 효율성, 유지보수성 등을 평가해 부여하는 국가 공인 소프트웨어 품질 인증 제도다. 1등급은 GS인증의 최고 등급이다.

임팩토 MES v2.0은 제조 현장의 생산관리를 지원하는 IT 설루션이다. 현장에서 실시간으로 수집되는 공정 데이터를 활용해 생산 효율 향상, 재고 운영 효율화, 제품 품질 개선 등을 지원하는 것이 특징이다.

이번 인증은 제조업의 디지털 전환과 AX 전환 수요가 커지는 가운데 이뤄졌다. MES는 생산계획, 공정, 설비, 품질, 재고 데이터를 현장에서 관리하는 핵심 시스템으로 꼽힌다. 최근에는 단순 생산관리 시스템을 넘어 공정 데이터 분석과 AI 기반 업무 지원 기능까지 결합되는 흐름이 나타나고 있다.

한솔PNS는 임팩토 MES v2.0에서 표준기능과 특화기능을 분리해 모듈화했다. 모든 제조 현장에 공통으로 필요한 기능과 특정 산업군에서만 쓰이는 기능을 나눠 화학, 반도체, 전자부품, 식품 등 다양한 제조 현장에 적용할 수 있도록 했다.

설비 연동 모듈인 EIS를 통해 실제 현장에서 사용 중인 장비와의 데이터 연계도 지원한다. 제조 현장의 장비와 시스템을 연결해 공정 데이터를 수집·관리하는 방식이다.

사용 편의성도 강화했다. 임팩토 MES v2.0에는 ‘비주얼 모델러(Visual Modeler)’ 기능이 탑재됐다. 사용자는 별도 코딩 작업 없이 화면에서 생산공정 등 필요한 기준 정보를 직접 설정할 수 있다.

AI 업무 환경도 제공한다. 한솔PNS의 AI 인터페이스인 ‘임팩토 AI 아틀라스 렌즈(I’MFACTO AI Atlas Lens)‘를 함께 활용하면 사용자가 AI 에이전트와 공정 데이터를 조회·분석하고 제조 실행 업무까지 진행할 수 있다.

한솔PNS 관계자는 “한솔PNS는 한솔그룹 제조 계열사에 IT 설루션을 공급하며 오랜 기간 제조 산업에 대한 기술력을 쌓아왔다”며 “한솔PNS의 노하우와 AI 기술을 연계해 제조 산업 전반의 AX 경쟁력 강화를 위해 지속 노력하겠다”고 말했다.