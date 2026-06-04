박완수, 여론조사·출구조사 전망 뒤엎고 신승 정치 기반인 창원에서만 3만표 가까이 벌려 “경남 발전과 도민 행복을 위해 열심히 노력“

[헤럴드경제=서상혁 기자] 박완수 국민의힘 경남지사 당선인이 ‘더불어민주당의 근소 우세’라는 출구조사 예상을 뒤엎고 재선에 성공했다. 국민의힘이 부산시장에 이어 울산시장까지 민주당에 내줬지만, 박 당선인이 경남을 지켜내면서 당 안팎에서는 ‘PK(부산·울산·경남) 전멸’ 위기를 막아냈다는 평가가 나온다.

4일 중앙선거관리위원회에 따르면 박완수 국민의힘 경남지사 당선인은 이날 오전 9시 20분쯤 51.40%의 득표율을 기록하며 당선을 확정 지었다.

선거 초반까지만 해도 각종 여론조사에서 박 당선인이 김경수 더불어민주당 후보에 밀리면서 보수진영 지지자 사이에서도 “어렵다”는 분위기가 강했다. 전날 지상파 3사 출구조사에서도 박 당선인은 45.7%, 김 후보는 53.4%로 관측됐다.

지난 대선 이후 1년 만에 치러지는 선거라는 점과 김 후보가 전직 경남지사라는 점도 민주당 우세 전망에 힘을 실었다. 특히 개표가 진행되는 동안 국민의힘이 부산시장과 울산시장 선거에서 잇따라 패배하면서 당 안팎에서는 PK 광역단체장 전석을 민주당에 내줄 수 있다는 위기감도 커졌다.

박 당선인이 신승을 거두면서 당내에서는 보수의 위기를 구했다는 평가가 나온다. 국민의힘 관계자는 “박 당선인의 경우 도민들 평가가 좋았던 만큼, 해볼 만하다고 봤다”며 “PK 분위기를 바꿔놓은 셈”이라고 말했다.

재선 의원 출신인 박 당선인은 1994년 경남 합천군수로 선출직에 발을 들인 뒤 통합 이전 창원시장 두 차례, 초대 통합 창원시장을 역임하며 이름을 알렸다. 이후 인천국제공항사장을 거쳐 지난 2022년 경남지사에 당선됐다.

실제로 박 당선인은 김해·양산·거제에서는 김 후보에게 밀렸지만, 정치적 기반인 창원에서만 약 3만 표 가까운 격차를 벌리며 승부를 뒤집었다. 창원시·김해시·양산시·진주시·거제시 등 경남 5대 도시에는 전체 유권자 277만5000여 명의 약 76%가 거주하는데, 이 가운데 최대 도시인 창원에서 압도적인 우위를 점한 것이 승리의 결정적 요인으로 분석된다. 전체 18개 시·군 가운데 박 당선인이 승리한 지역은 15곳으로 집계됐다.

박 당선인의 당선이 확정되자 김 후보는 입장문을 내고 “선거운동 기간 많은 분들께서 보내주신 성원과 기대에 부응하지 못해서 죄송하다”며 “모두가 저의 부족함 탓”이라고 밝혔다. 박 당선인을 향해선 “함께 경쟁했던 박 후보의 당선을 축하드린다”며 “경남의 어려운 현실을 잘 헤쳐 나가시기를 부탁드린다”고 했다.

박 당선인은 당선 확정 후 “변함없이 확실하게 경남의 발전과 도민 행복을 위해서 열심히 노력하겠다는 말씀을 드린다”며 “김 후보가 제시한 좋은 정책도 도정에 반영하겠다는 말씀을 드린다”고 김 후보를 향해 위로의 말을 전했다.