실거주 만족 ‘더 케이하우스’ 재건축 단지 첫 적용 강경민 대표 현장 방문, 수도권 공략 본격화

[헤럴드경제=서정은 기자] 남광토건이 리뉴얼한 주택브랜드 ‘하우스토리(HAUSTORY)’를 앞세워 재건축 수주전에 돌입한다.

남광토건은 인천 미추홀구 용현동 동아아파트 LH참여형 가로주택정비사업 입찰에 참여한다고 4일 밝혔다. 창사 80주년을 앞두고 극동건설과 공동 주택 브랜드를 ‘하우스토리’로 통합한 이후 처음 참여하는 정비사업이다.

강경민 극동건설 대표이사(남광토건 주택부문장 겸임)와 주요 임직원들은 2일 사업 현장을 찾아 입지와 사업 여건을 직접 점검하고 수주 전략을 논의했다.

이번 사업은 하우스토리가 추구하는 미래 주거 모델인 ‘더 케이하우스(The K-House)’ 개념이 처음 제안되는 무대이기도 하다.

더 케이하우스는 화려한 외관, 고가 마감재 경쟁보다 실제 거주자가 오랫동안 만족하며 생활할 수 있는 공간과 서비스에 초점을 맞췄다. 남광토건 관계자는 “모든 아파트가 초고가 하이엔드 전략을 따를 필요는 없다”며 “합리적인 가격, 신뢰할 수 있는 품질, 변화하는 생활 방식에 대응할 수 있는 공간 구성, 입주 이후에도 지속적으로 관리받을 수 있는 서비스를 갖춘 주택이 앞으로 더 경쟁력을 가질 것”이라고 말했다.

더 케이하우스의 핵심은 ‘살면서 계속 좋아지는 집’이다. 분양 시점에 완성되는 집이 아니라 거주자의 삶에 맞춰 함께 변화하고 성장하는 주거 플랫폼을 지향한다.

가족 구성 변화에 따라 공간 활용 방식을 바꿀 수 있는 가변형 설계 개념을 도입하고, 입주 이후에도 다양한 생활 서비스를 제공하는 방안을 검토하고 있다. 특히 가전제품과 가구, 생활 집기 등을 구독 방식으로 이용할 수 있는 서비스 모델도 구상 중이다.

입주민이 필요에 따라 최신 제품으로 교체하거나 새로운 서비스를 선택할 수 있도록 해 주택도 지속적으로 업그레이드되는 구조를 만들겠다는 계획이다. 강 대표는 “앞으로의 주택은 입주 이후에도 계속 진화하고 변화해야 한다”며 “거주자의 삶에 맞춰 성장하는 주거 플랫폼이 바로 더 케이하우스가 추구하는 방향”이라고 말했다.

첫 적용 사업인 동아아파트 가로주택정비사업은 인천광역시 미추홀구 용현동 610-113번지 일원에서 추진된다. 사업이 완료되면 기존 단지는 지하 5층~지상 39층, 6개동, 총 994가구 규모의 신규 단지로 탈바꿈한다.

지난달 열린 현장설명회에는 극동건설과 남광토건을 비롯해 동원개발, 한신공영, 대보건설, 이수건설, BS한양, IS동서 등 다수 건설사가 참석하며 높은 관심을 나타냈다. 오는 9일 입찰을 거쳐 7월 시공사가 선정될 예정이다.

한편 남광토건은 지난 2월 송파구 가락7차 가로주택정비사업 시공권을 확보하는 등 정비사업 수주에 적극적으로 뛰어들겠다는 방침이다.