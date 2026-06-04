11~14일 레이크우드CC서 개최 우승상금 4억원·해외 메이저 출전권 제공

[헤럴드경제=권제인 기자] 메르세데스-벤츠 코리아가 대한골프협회(KGA)와 함께 ‘메르세데스-벤츠 제40회 한국여자오픈골프선수권대회’를 공동 주최하며 국내 여자 골프 발전 지원에 나선다고 4일 밝혔다.

대회는 오는 11일부터 14일까지 나흘간 경기도 양주시 레이크우드 컨트리클럽에서 열린다. 한국여자오픈골프선수권대회는 1985년 한국오픈 부설 여자부로 시작해 1987년 첫 대회를 개최한 이후 40년간 한국 여자 골프를 대표하는 내셔널 타이틀 대회로 자리매김해 왔다.

벤츠 코리아는 올해부터 2028년까지 3년간 타이틀 스폰서로 참여한다. 이를 통해 대회 총상금은 기존보다 확대된 15억원, 우승상금은 한국여자프로골프(KLPGA) 최고 수준인 4억원으로 증액됐다. 우승자에게는 여자 골프 메이저 대회인 ‘AIG 위민스 오픈’과 일본 내셔널 타이틀 대회인 ‘일본여자오픈골프챔피언십’ 출전권도 함께 주어진다.

이번 대회에는 지난해 우승자인 이동은 프로를 비롯해 벤츠 코리아 브랜드 앰버서더인 박현경, 김민별 프로 등이 출전한다. 한국 여자 골프의 간판 선수인 신지애 프로도 2008년 우승 이후 18년 만에 한국여자오픈 무대에 나선다.

벤츠 코리아는 대회 기간 다양한 브랜드 체험 프로그램도 운영한다. 우승자에게는 벤츠 차량과 함께 골프웨어 브랜드 보스골프와 협업해 제작한 우승 재킷을 수여한다. 우승자 캐디에게는 벤츠 차량 1년 리스 혜택이 제공된다. 또한 모든 파3홀 홀인원 경품으로 E-클래스와 CLE 등 벤츠 차량을 내걸었다.

갤러리를 위한 체험 공간도 마련된다. 대회장 내 ‘G-클래스 존’에서는 차량 전시와 캠핑 테이블, 푸드트럭 등을 운영하며 브랜드 체험 기회를 제공한다. 사전 계약을 진행 중인 더 뉴 S-클래스를 비롯한 주요 차량 전시와 벤츠 컬렉션 숍도 함께 운영될 예정이다.

마티아스 바이틀 벤츠 코리아 대표이사는 “지난 40년간 대한민국 골프의 자부심으로 자리해 온 한국여자오픈의 새로운 장을 함께 열게 돼 영광”이라며 “총상금 확대와 해외 메이저 대회 출전권 제공 등을 통해 세계 최고 수준의 대회로 발전할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.