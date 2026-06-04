79개 공정·214개 절차 대상 잠재 위험요인 발굴 관리감독자 안전체험 워크숍 개최 정비·램프·운송·객실 등 현장 중심 예방체계 구축

[헤럴드경제=정경수 기자] 제주항공이 정비와 운송, 객실 등 주요 현장을 대상으로 산업안전보건 위험성평가를 확대하며 사고 예방 체계 강화에 나선다.

제주항공은 올해 말까지 정비·램프·운송·객실 등 현장에서 이뤄지는 79개 공정과 214개 세부 절차를 대상으로 위험성평가를 진행한다고 4일 밝혔다.

위험성평가는 작업 과정에서 발생할 수 있는 유해·위험 요인을 미리 찾아내고, 개선 대책을 마련해 사고 가능성을 낮추는 절차다. 제주항공은 2019년부터 산업안전보건 위험성평가를 시행해 왔으며, 현장 위험요인을 사전에 발굴하는 방식으로 사내 안전 문화를 정착시키고 있다.

이번 평가는 각 부서의 실제 업무 흐름과 현장 상황을 중심으로 진행된다. 문서상 점검에 그치지 않고 작업 과정에서 반복적으로 발생할 수 있는 위험 요인을 확인해 개선책을 마련하는 데 초점을 맞췄다. 항공업 특성상 정비, 지상조업, 운송, 객실 서비스 등 여러 공정이 맞물려 운영되는 만큼 현장별 세부 절차를 살피는 것이 중요하다는 판단이다.

제주항공은 현장 안전관리의 핵심 역할을 맡는 관리감독자의 역량 강화에도 나섰다. 지난 2일 안전보건공단 인천 체험교육장에서 운송, 정비, 객실 등 현장 관리감독자 20여명이 참석한 가운데 안전보건 워크숍을 열었다.

워크숍은 이론 교육과 체험 프로그램을 함께 진행하는 방식으로 구성됐다. 참석자들은 끼임, 부딪힘, 화재 등 고용노동부가 지정한 중대재해 위험요인을 직접 체험하며 실제 작업 현장에서의 위험 상황과 대응 방안을 점검했다.

제주항공은 위험성평가 결과를 바탕으로 개선이 필요한 사항은 신속히 보완하고, 현장별 예방 활동도 이어갈 계획이다. 특히 관리감독자가 현장에서 위험 요인을 빠르게 인지하고 조치할 수 있도록 교육과 점검 체계를 지속적으로 강화한다는 방침이다.

제주항공 관계자는 “직원들의 안전이 우선돼야 승객분들에게도 안전하고 편안한 서비스를 제공할 수 있다고 생각한다”며 “현장에 답이 있다는 마음으로 연말까지 위험성평가를 면밀하게 점검하고 예방활동을 즉시 이행하여 실효성 있는 안전 기준을 구축하겠다”고 말했다.