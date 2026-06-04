프랑스식 사교 문화·브랜드 감성 결합 라이온 하트 멤버십 고객 대상

[헤럴드경제=권제인 기자] 푸조가 고객 전용 멤버십 프로그램 ‘라이온 하트’ 회원들을 대상으로 프랑스식 사교문화와 브랜드 감성을 체험할 수 있는 라이프스타일 이벤트 ‘푸조 앙 블랑’을 개최한다고 4일 밝혔다.

푸조는 오는 18일 경기도 양평의 복합문화공간 ‘더 마구’에서 이번 행사를 진행한다. 푸조 앙 블랑은 차량 체험을 넘어 프랑스 특유의 문화와 라이프스타일을 고객들이 직접 경험할 수 있도록 기획된 행사다. 푸조가 추구하는 프렌치 감성과 브랜드 철학을 미식, 문화, 체험 프로그램을 통해 전달하는 데 초점을 맞췄다.

행사 장소인 더 마구는 유럽 성을 연상시키는 건축 양식과 자연 경관이 어우러진 공간으로, 참가자들에게 유럽 소도시를 여행하는 듯한 경험을 제공할 예정이다.

행사는 프랑스의 비공개 야외 다이닝 문화에서 착안해 마련됐다. 프랑스어 강사이자 유튜브 등에서 ‘파리민수’로 활동 중인 정일영 교수의 토크 콘서트를 통해 프랑스의 일상과 자동차 문화를 소개한다. 또한 프랑스산 향료를 활용해 자신만의 향을 만드는 ‘샤쉐 클래스’도 진행된다.

참가자 전원이 흰색 의상을 착용하는 프랑스식 만찬도 마련된다. 이를 통해 프랑스 특유의 우아한 라이프스타일과 공동체 문화를 체험할 수 있도록 구성했다.

푸조는 행사 참가자들에게 스마트 하이브리드 모델 전 라인업 시승 기회도 제공한다. 308, 408, 3008, 5008 등 주요 모델을 북한강 일대 드라이브 코스에서 직접 체험하며 주행 성능과 연비 효율성을 경험할 수 있다.

방실 스텔란티스코리아 대표는 “라이온 하트는 단순한 고객 멤버십을 넘어 푸조와 고객이 함께 브랜드 문화를 만들어 가는 커뮤니티”라며 “고객들이 유럽 여행을 온 듯한 특별한 하루를 경험하고 푸조가 지향하는 감성과 라이프스타일에 더욱 깊이 공감하는 계기가 되기를 바란다”고 말했다.

행사 신청은 푸조 라이온 하트 멤버십에 가입한 푸조 오너라면 누구나 가능하다. 푸조는 라이온 하트 멤버십을 통해 차별화된 브랜드 경험을 제공하며 고객 로열티 강화에 나서고 있다.

푸조 관계자는 “앞으로도 프랑스 브랜드 정체성을 바탕으로 고객 접점을 라이프스타일 영역까지 확대해 나갈 것”이라고 말했다.