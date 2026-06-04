KBO 경기 첫 시구 엔비디아 창립연도 의미 ‘93’ 새겨진 두산베어스 유니폼 입을 예정 박 회장은 두산 창립연도 가리키는 ‘96’ 번호 달고 타석에

[헤럴드경제=고은결 기자] 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 서울 잠실야구장에서 열리는 두산베어스 홈경기에 시구자로 나선다.

두산베어스는 오는 7일 열리는 키움히어로즈와의 정규시즌 홈경기에서 젠슨 황 엔비디아 CEO가 시구를 맡는다고 4일 밝혔다. 박정원 두산그룹 회장은 이에 화답하는 뜻으로 시타를 맡기로 했다.

젠슨 황 CEO는 평소 야구에 대한 관심이 각별한 것으로 알려져 있다. 그는 이날 엔비디아 창립연도(1993년)를 의미하는 93번을 새긴 두산베어스 유니폼을 입고 마운드에 올라 한국 야구팬들에게 즐거움을 선사할 예정이다. 그가 방한해 KBO 경기에서 시구하는 것은 이번이 처음이다.

두산베어스 구단주이기도 한 박정원 회장은 두산 창립연도(1896년)를 의미하는 96번을 유니폼에 새기고 타석에 들어서 젠슨 황 CEO와 투타 호흡을 맞춘다.

한편 젠슨 황 CEO는 이르면 4일 저녁 한국에 입국해 8일까지 나흘간 국내 산업계를 폭넓게 만날 예정이다. 이번 방한에서는 이해진 네이버 의장, 구광모 LG그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 박정원 두산그룹 회장 등과의 회동이 예상된다.