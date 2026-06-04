이달 상장 예정인 스페이스X IPO 참여 예정 ACE 미국우주테크액티브, 상장 당일 편입 예정

[헤럴드경제=홍태화 기자] 한국투자신탁운용은 이달 12일(현지시간) 상장을 앞둔 스페이스X 기업공개(IPO)에 참여한다고 4일 밝혔다.

스페이스X는 전 세계 증시 역사상 최대 규모로 상장을 앞둔 일론 머스크의 우주 기술 기업이다. IPO를 통한 자금 조달 규모는 750억~800억달러로 추정된다.

스페이스X는 IPO를 통해 약 1조7500억달러의 기업가치를 목표로 하는 것으로 전해졌다. 월스트리트저널(WSJ)은 2일(현지시간) 스페이스X가 공모 희망가 등 관련 정보가 담긴 신고서를 곧 당국에 제출할 예정이라면서 이같이 보도했다. 앞서 스페이스X는 올해 초 인공지능(AI) 기업 xAI를 인수한 뒤 약 1조2500억달러의 기업가치를 인정받았다.

스페이스X는 상장을 앞둔 6월 첫 주에 IPO 신청을 진행한 뒤 오는 11일(현지시간) 공모가를 확정한다. IPO 참여 기업에 배정된 스페이스X 물량은 12일(현지시간) 개장 전 확인이 가능하다.

한국투자신탁운용은 IPO 참여를 통해 확보한 주식을 ACE 미국우주테크액티브 상장지수펀드(ETF)와 한국투자글로벌우주기술&방산 펀드에 분배할 예정이다. 또, 상장일 추가 매수도 계획 중이다.

특히 ACE 미국우주테크액티브 ETF는 공모 물량 배정에 추가 매수를 더해 스페이스X 편입비를 최대 25%까지 높일 예정이다. 해당 ETF에 편입된 스페이스X 비중은 13일 이후 ACE ETF 홈페이지 등을 통해 바로 확인할 수 있다. 한국투자글로벌우주기술&방산 펀드 내 편입비는 자산운용보고서를 통해 추후 확인할 수 있다.

ACE 미국우주테크액티브 ETF와 한국투자글로벌우주기술&방산 펀드 운용역인 김현태 한국투자신탁운용 글로벌퀀트운용부 책임은 “두 펀드 모두 액티브 유형이라는 점에서 스페이스X 상장 당일 바로 대응이 가능하다”며 “패시브 상품은 지수 완전복제를 추구해 운용하는 만큼, 지수 편입 전까지 스페이스X를 빠르게 담기 어렵다는 점에서 차별화 포인트”라고 강조했다.

그러면서 “두 펀드의 또 다른 특징은 스페이스X의 프록시(대체) 자산인 에코스타를 편입하고 있다는 점”이라며 “나스닥100 지수 조기 편입 등에 따른 매수 수급 발생으로 스페이스X 주가 변동성이 심화할 경우 에코스타가 오버슈팅 및 고점 편입 리스크를 완화해 줄 수 있을 것”이라고 설명했다.