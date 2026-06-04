IHMC 2026서 연구성과 밝혀…차세대 바이오코어 제품에 적용

[헤럴드경제=정찬수 기자] CJ웰케어가 ‘국제 인체 마이크로바이옴 컨소시엄(IHMC 2026)’에서 유산균 생존력과 기능을 극대화한 ‘균주 특성 기반 포뮬러 설계 기술’ 연구 성과를 공개했다고 4일 밝혔다.

CJ웰케어는 유산균(프로바이오틱스)마다 활용하는 프리바이오틱스(유산균 먹이)가 다르다는 점에 착안해 균주별 특성에 최적화된 신바이오틱스(유산균과 먹이를 함께 배합한 형태) 연구를 이어왔다. 이번 학회에서는 핵심 특허 균주 ‘CJLP133’을 포함한 다양한 락티플란티바실러스 플란타럼 균주를 대상으로 유전체 분석 및 배양 실험을 진행한 연구 결과를 발표했다.

실험 결과 CJLP133은 특정 올리고당(GOS) 환경에서 일반 포도당 조건 대비 최대 200배 수준의 성장 증가 효과를 보였다. 동일한 플란타럼 계열 유산균이라도 균주 고유의 특성에 따라 최적의 프리바이오틱스 조합이 달라진다는 점을 확인했다.

CJ웰케어는 이번 연구로 확보한 ‘유전체 분석 기반 균주 맞춤형 포뮬러 설계 기술’을 프리미엄 유산균 브랜드 ‘바이오코어(BYOCORE)’의 차세대 제품 개발에 적용할 계획이다. 회사 관계자는 “앞으로도 마이크로바이옴 과학에 기반한 연구를 지속해 바이오코어 전문성과 브랜드 경쟁력을 강화하겠다”고 전했다.