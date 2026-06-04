옴디아 조사 글로벌 TV 시장 매출 점유율 전년동기대비 1.3%p 상승…2위(LG전자)와 두배 이상 차 프리미엄 시장 점유율(53.4%)도 톱 북미 OLED TV 시장 1위

[헤럴드경제=김현일 기자] 삼성전자가 올해 1분기 글로벌 TV 시장 매출 1위를 달성하며 21년 연속 TV 시장 1위 전망을 밝혔다.

4일 시장조사업체 옴디아에 따르면 삼성전자는 1분기 글로벌 TV 시장에서 매출 기준 31.3% 점유율을 기록했다. 전년 동기 대비 1.3%포인트 상승하면서 2위 LG전자와 2배 이상의 격차를 보였다.

삼성전자는 2500달러 이상 프리미엄 TV 시장에서도 53.4%를 점유하며 1위를 지켰다. 1500달러 이상 시장에서도 50.1%의 점유율로 1위를 달성했다.

75형 이상 초대형 TV 시장에서도 매출 기준 31.6%의 점유율을 확보하며 선두에 올랐다. 98형, 100형 제품 등의 판매가 호조를 보이면서 80형 이상에서도 29.7%의 점유율을 달성했다.

OLED TV 시장에서도 성장세를 이어갔다. 삼성 OLED는 1분기 매출 기준 점유율 40.1%를 달성했으며 특히 북미 OLED 시장에서 46.1%의 점유율로 선두에 올랐다.

판매량은 전년 동기 대비 28.8% 증가했다. 2022년 출시 이후 꾸준히 성장하고 있는 삼성 OLED는 누적 판매량 500만대를 돌파했다.

앞서 올 1월 미국 라스베이거스에서 열린 CES 2026에서 올해를 ‘고객의 일상에 즐거움과 편안함을 선사하는 AI TV의 대중화 시대의 원년’으로 선언한 삼성전자는 기존 마이크로 RGB TV·OLED·네오 QLED 등 프리미엄 TV는 물론 새로 출시하는 미니 LED와 UHD 등 보급형 TV에도 AI 기능을 탑재했다.

통합 AI 플랫폼 ‘비전 AI 컴패니언’은 사용자에게 AI 기술 기반으로 최적화된 답변과 정보 등 인사이트를 제공한다.

사용자는 TV 시청 시 음성 명령만으로 콘텐츠 관련 정보를 찾아보거나 필요한 정보를 즉시 탐색할 수 있다. 예를 들어 “지금 보고 있는 영화 촬영지가 어디야?”, “대한민국 국가대표팀 경기 전적 알려줘” 등의 질문을 하면 ‘비전 AI 컴패니언’이 관련 내용을 바로 제공한다.

올해 출시한 TV 신제품은 AI가 실시간으로 축구 경기장면을 분석해 또렷한 색감의 화질을 제공하며 공의 미세한 움직임까지 정밀하게 표현하는 ‘AI 축구 모드 프로’를 탑재했다.

영상 속 대사, 배경 음악, 효과음 등 다양한 사운드를 실시간으로 분석해 자동으로 최적화하는 ‘AI 사운드 컨트롤 프로’도 탑재해 콘텐츠 몰입도를 높혔다.

다양한 AI 기능을 탑재한 삼성전자 2026년형 마이크로 RGB TV와 OLED TV는 최근 영국과 미국의 주요 IT 매체들로부터 연이은 호평을 받았다.

영국 IT 전문 매체 트러스티드 리뷰는 삼성전자 마이크로 RGB TV에 5점 만점을 부여하고 ‘강력 추천’ 제품으로 선정했다.