루이지애나주 델핀 프로젝트 첫번째 FLNG 건조 계약 기존 거대 육상플랜트 대체하는 ‘멀티플 FLNG’ 삼성重 FLNG 11척 중 7척 수주

[헤럴드경제=한영대 기자] 삼성중공업은 지난 2일 공시한 부유식 액화천연가스 생산설비(FLNG) 수주 계약 관련, 해당 프로젝트가 미국 루이지애나주 델핀 LNG 프로젝트의 첫번째 FLNG 건조 계약이라고 4일 밝혔다.

삼성중공업이 이번에 수주한 델핀 FLNG는 미국 역사상 최초의 FLNG이다. 수주 금액만 29억달러(4조 3301억원)에 이른다.

델핀 LNG 프로젝트는 기존의 오일메이저나 국영기업 주도가 아닌 순수 민간 개발사와 EPC(설계·조달·시공) 계약자인 조선사가 협력해 FLNG를 개발한 첫 사례이다.

델핀 LNG 프로젝트는 거대 육상 LNG 플랜트 건설에 의존하던 기존의 전통적 공식을 깨고, 동일한 사양의 FLNG를 여러 척(3기 발주 계획) 투입하는 멀티플 운용 방식을 채택했다. 이러한 방식은 초기 투자 리스크를 분산하고 시장 변화에 따른 생산 유연성을 극대화한다는 장점을 갖고 있다.

또 연안형 FLNG의 경제적 장점에 해상 환경에서의 안정성까지 결합한 하이브리드형 FLNG로 설계될 예정이다. 상부 플랜트는 육상에서 전처리된 가스를 공급받는 연안형 구조의 슬림형 설계로 경량화하여 건조 비용을 낮추고, 루이지애나 해안에서 75㎞ 떨어진 해상 환경에서도 안전한 운영이 가능하도록 120인 규모의 대형 거주구와 계류 시스템을 지녔다.

아울러 해양 생태계 영향을 최소화하도록 공랭식 냉각시스템, 에너지 효율 극대화 및 탄소 배출 최소화를 위한 복합 발전 시스템 등 다수의 최신 친환경 기술이 적용될 예정이다. 허리케인을 능동적으로 회피할 수 있는 자력 항행 기능도 설치할 계획이다.

델핀 FLNG에 고부가 기술이 적용하게 된 배경에는 삼성중공업의 독보적 FLNG 통합 수행 역량이 자리잡고 있다. 삼성중공업은 세계 최대 규모 FLNG인 로열더치 쉘 프렐류드를 시작으로 현재까지 신조 FLNG 11척 중 7척을 수주한 바 있다. 글로벌 시장 점유율은 64%이다.

삼성중공업은 현재 델핀 FLNG 후속 시리즈 호선 건조 협상도 진행하고 있다. 삼성중공업 관계자는 “델핀 프로젝트는 삼성중공업이 처음으로 EPC 전 과정을 단독으로 수행하며 시리즈 건조를 주도한다는데 의미가 있다”며 “경제성 확보를 위해 삼성중공업이 선제적으로 제안한 최적화된 설계와 솔루션을 적용해 FLNG 양산 시대를 견인하겠다”고 강조함.

한편, 삼성중공업의 올해 누적 수주실적은 총 28척, 83억달러이다. 연간 수주목표 139억달러의 60%를 달성했다. 삼성중공업의 올해 1분기 영업이익은 2731억원으로 전년 동기 대비 2배 이상 증가했다.