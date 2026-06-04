[헤럴드경제=정찬수 기자] 오비맥주가 벨기에 국제식음료품평원(ITI)이 주최한 ‘2026 국제식음료품평회’에서 출품한 5개 브랜드가 모두 ‘국제 우수 미각상’을 수상했다고 4일 밝혔다.

오비맥주는 작년에 이어 올해도 국내 맥주 제조사 중 유일하게 수상 기업으로 이름을 올렸다. ITI는 2005년부터 매해 전 세계 식음료 제품을 평가해온 기관이다. 미쉐린 셰프와 소믈리에로 심사위원단을 구성해 블라인드 테이스팅 방식으로 수상작을 선정한다. 올해는 250명 이상의 국제 심사위원단이 참여했다.

수상 브랜드는 한맥, 카스 프레시, 카스 라이트, 카스 올제로, 카스 레몬 스퀴즈 등 5종이다. 한맥은 최고 등급인 ‘3스타’를 받아 6년 연속 국제 우수 미각상 수상과 4년 연속 최고 등급 획득을 달성했다. 카스 프레시와 카스 라이트는 7년 연속 수상에 2스타를 획득했다. 올해 처음 출품한 카스 올제로는 2스타를, 카스 레몬 스퀴즈는 1스타를 받았다. 카스 올제로는 국내 무알코올 음료 중 최초 수상이다.

오비맥주 관계자는 “카스와 한맥 등 대한민국을 대표하는 맥주 브랜드의 우수한 경쟁력이 세계 최고 수준의 식음료 품평회로부터 다시 한번 인정받았다”고 말했다.

한편 오비맥주는 주요 품평회에서 괄목할 만한 성과를 거두며 품질 경쟁력을 입증하고 있다. 올해 3월에 열린 ’2026 대한민국 주류대상‘에서는 카스 프레시, 카스 라이트, 한맥이 맥주 라거 부문에서 대상을 수상했다. 카스 올제로는 맥주 무알콜 부문에서 대상을 받았다.