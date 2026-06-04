[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]주낙영 경주시장 후보가 제9회 전국동시지방선거에 당선되며 경주지역 최초 3선 시장이 됐다.

주낙영 후보는 4일 당선 인사를 통해 경주 최초 3선 시장이라는 점을 언급, “무거운 책임감을 느낀다“며 ”3선 시장이라는 이름이 더 큰 봉사와 책임으로 기억될 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.

이어 “이번 결과는 저 개인의 승리가 아니라 시민과 함께 만들어 온 변화와 성과를 멈추지 말고 더 크게 완성하라는 뜻”이라며 “한 표 한 표의 무게를 결코 잊지 않겠다”고 했다.

향후 시정 운영과 관련해 주 당선인은 “경북도와 중앙정부와 긴밀히 협력해 경주 발전의 속도를 높이겠다”며 “APEC을 통해 높아진 도시 위상을 세계적 경쟁력으로 이어가고 관광객 6000만 시대를 준비하겠다”고 강조했다.

주낙영 당선인은 “민선 9기 경주시장으로서 시민이 맡겨준 사명을 반드시 성과로 보답하겠다”며 “초심을 잃지 않고 오직 시민만 바라보며 끝까지 뛰겠다”고 말했다.