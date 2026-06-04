친환경 쇼핑백 3200만장 제작…목재 8000여톤 절감

[헤럴드경제=정찬수 기자] 현대백화점이 ‘친환경 쇼핑백’ 도입 4년 만에 나무 5만3000그루를 살리는 효과를 냈다고 4일 밝혔다.

현대백화점은 독립 자원순환 시스템 ‘프로젝트(Project) 100’을 통해 2022년 6월 전국 점포에 친환경 쇼핑백을 업계 최초로 도입했다. 이후 올해 5월 말까지 총 3200만장의 친환경 쇼핑백을 제작했다. 폐지 함유율 100% 재생지를 활용해 기존 고급 용지 쇼핑백 제작에 들어가는 목재 약 8000톤의 사용을 절감했다.

‘프로젝트 100’은 백화점에서 발생하는 택배 박스·포장 용기 등 폐지를 수거해 원료화한 뒤 100% 재생지로 만들어 다시 쇼핑백으로 제작하는 시스템이다. 4년간 친환경 쇼핑백 제작에 활용된 폐지 물량만 1758톤에 달한다. 쇼핑백 제작에는 코팅 등 추가 가공을 하지 않아 재활용도 할 수 있다.

친환경 쇼핑백은 2022년 ‘레드닷 디자인 어워드’에 이어 2023년 ‘iF 디자인 어워드’ 패키지 디자인 본상을 수상했다.

현대백화점은 폐비닐 자원순환 프로세스인 ‘비닐 투 비닐(Vinyl to Vinyl)’도 2024년 6월부터 업계 최초로 운영하고 있다. 점포에서 발생한 비닐을 열분해해 새 비닐봉투로 제작한 뒤 다시 점포에서 사용하는 자원순환 모델이다.

현대백화점은 내년 친환경 쇼핑백 디자인 리뉴얼을 추진할 계획이다. 회사 관계자는 “고객들과 생활 속에서 나눌 수 있는 진정성 있는 ESG(환경·사회·지배구조) 경영에 앞장서겠다”고 말했다.