암스테르담항에 터미널 구축 수출입 차량 보관·품질점검, 내륙운송 수행 48만㎡규모…수출입車 2만대 이상 보관 가능 2027년 1월부터 운영 시작

[헤럴드경제=서재근 기자] 현대글로비스가 네덜란드 암스테르담항에 완성차 공급망 허브를 구축한다. 항만에 자동차운반선(PCTC) 전용 터미널을 마련하고, 차량 보관과 출고 전 품질점검(PDI) 부터 내륙운송까지 이어지는 서비스를 제공해 유럽 완성차 물류 시장에서 경쟁력을 강화하겠다는 구상이다.

현대글로비스는 최근 네덜란드 암스테르담 항만청과 ‘유럽 완성차 공급망 허브 구축을 위한 협약’을 체결했다고 4일 밝혔다. 암스테르담 현지에서 열린 협약식에는 이규복 현대글로비스 대표이사와 코엔 오버툼 암스테르담 항만청 대표이사 등 관계자들이 참석했다.

협약에 따라 현대글로비스는 암스테르담 항만에 완성차 물류 전용 거점을 구축한다.

현대글로비스가 확보한 항만 부지의 크기는 총 48만㎡다. 해당 부지에는 최대 3척의 자동차운반선(PCTC)이 동시에 접안할 수 있는 선석(항내에 선박을 계류시키는 시설)과 2만대 이상의 차량을 보관할 수 있는 치장장, 출고 전 품질점검(PDI) 시설 등이 마련될 예정이다. 또한 효율적인 철도수송이 가능하도록 인입철로도 활용할 계획이다.

해당 터미널은 오는 2027년 1월 문을 열고, 현대글로비스 유럽법인(GEU)이 운영을 맡는다. 현대글로비스가 유럽에서 단독으로 완성차 물류 전용 항만 거점을 확보한 것은 이번이 처음이다.

현대글로비스는 암스테르담항 거점을 활용해 항만과 내륙을 잇는 원스톱 물류 서비스를 제공할 계획이다.

유럽으로 수입되는 차량은 하역 후 항만에 보관하고, 고객사의 출고 요청에 맞춰 품질 점검을 거친 뒤 현대글로비스의 내륙 운송 네트워크를 통해 유럽 각국 딜러사로 배송된다. 유럽에서 수출되는 차량의 경우 각 자동차 제조 공장에서 암스테르담항까지 내륙 운송한 뒤 보관 후 해상 운송으로 이어지는 전 과정을 맡는다.

유럽자동차제조협회(ACEA)와 유럽통계청 등에 따르면 유럽의 자동차 수출입 물동량은 2025년 1000만대에서 2028년 1140만대, 2030년 1240만대로 늘어날 것으로 점쳐진다.

특히, 독일과 베네룩스 3개국(벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크)의 자동차 판매량이 유럽 전체 수요의 약 28%를 차지하는 만큼, 현대글로비스는 접근성이 높은 암스테르담항을 중심으로 주요 소비지와 딜러망을 연결하는 내륙운송 경쟁력을 강화할 계획이다.

이상진 현대글로비스 유럽법인장(상무)은 “암스테르담을 단순한 선박 입항 거점이 아니라, 차량 보관·품질점검·출고·내륙 배송을 아우르는 유럽 완성차 공급망 허브로 발전시켜 나갈 계획”이라며 “이를 통해 고객사에 더욱 안정적이고 효율적인 통합 물류 서비스를 제공하겠다”고 말했다.

한편, 현대글로비스는 세계 곳곳에 완성차 물류 거점을 구축하며 글로벌 자동차 물류 역량을 높여왔다.

2018년 평택항 자동차전용터미널을 구축했고, 2019년 미국 펜실베니아주 필라델피아 항구 내 완성차 야적장을 추가 확보하면서 100만㎡ 규모의 자동차 부지를 전용하고 있다.

이규복 대표이사도 완성차 물류망 재편과 비계열 물량 확대 전략의 안정적인 실행을 위해 글로벌 현장 경영 행보를 이어가고 있다. 실제 지난달 24일부터 이달 초까지 오스트리아 빈을 시작으로 이번 네덜란드 출장을 비롯해 독일과 그리스, 튀르키예 등 유럽 8개국을 방문하는 일정을 소화한다.

지난 2006년 유럽 시장에 처음 진출한 현대글로비스는 독일 에슈보른에 유럽 본부를 두고 현지 사업을 확대해 왔다. 현재는 유럽 전역에 42개 물류 거점망을 구축했으며, 독일·러시아·슬로바키아·체코 등 12개 주요 법인과 8개 지사, 22개 현장 사무소를 운영 중이다.