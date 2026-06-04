美 휴스턴서 4일간 고객 초청 행사 차세대 ESS ‘그리드온 Gen2’ 공개 내년 양산 목표…데이터센터 수요 대응

[헤럴드경제=권제인 기자] SK온이 북미 사업 확대 전략의 일환으로 미국 현지 고객사를 대상으로 차세대 에너지저장장치(ESS) 제품을 공개했다고 4일 밝혔다.

SK온은 지난 1일부터 4일(현지시간)까지 미국 텍사스주 휴스턴에서 열린 미국청정전력협회(ACP) 주관 클린파워 2026에 스폰서사로 참여하고, 전시장 인근 휴스턴 다운타운에서 고객 초청 행사를 진행했다.

행사에는 글로벌 및 미국 현지 민간발전사업자(IPP), 신재생에너지 사업개발사, 유틸리티 기업, ESS 시스템통합(SI) 기업, ESS 설루션 기업, 재무적 투자자 등 약 50개사에서 150여 명이 참석했다. 행사는 초청 고객 대상 비공개 방식으로 진행됐으며, SK온은 주요 고객사들과 사업 협력 방안을 논의하며 현지 사업 확대 기반을 다졌다.

행사에서는 SK온의 글로벌 사업 현황과 기술 경쟁력이 소개됐다. 특히 SK온은 미국 생산 체계를 선제적으로 구축해 지난 2022년부터 현지 단독 공장을 가동하고 있으며, 현재 미국 내 약 100GWh 규모의 생산능력을 확보하고 있다는 점을 강조했다.

미국 ESS 업계 관계자들은 게스트 연사로 나서 재생에너지 확대와 전력망 안정화 수요 증가에 따른 시장 성장 전망을 설명하며 안정적이고 투명한 공급망 구축의 중요성을 강조했다. 이들은 미국 내 생산 거점과 공급 안정성을 확보한 SK온이 현지 고객들로부터 높은 신뢰를 받고 있다고 설명했다.

SK온은 이날 ESS 제품 브랜드 ‘그리드온’과 차세대 제품인 ‘그리드온 2세대’를 공개했다. 그리드온은 ‘전력망(Grid)을 켜다(On)’라는 의미를 담은 브랜드로, 전력망 안정화를 통한 에너지 전환 실현 의지를 반영했다.

그리드온 Gen2는 미국 시장과 고객 요구를 반영해 개발 중인 차세대 ESS 제품이다. 2027년 3분기 양산을 목표로 하고 있으며, ESS 시장이 기존 직류(DC) 블록 중심에서 전력변환장치(PCS) 통합형 교류(AC) 블록 중심으로 전환되는 흐름에 맞춰 DC·AC 블록 모두에 적용 가능한 구조로 설계됐다.

또한 대용량 전력 수요 증가에 대응하기 위해 컨테이너당 에너지 용량을 평균 15% 확대했다. 아울러 배터리 상태 추정 시스템인 전기화학 임피던스 분광법(EIS)과 냉각수 소화 시스템 등 첨단 안전 기술을 적용해 안전성을 높였다.

SK온은 공급망 경쟁력도 강조했다. 역내 생산 기반과 공급망 추적 체계를 구축해 고객들이 2030년까지 최대 40%의 투자세액공제(ITC) 혜택을 안정적으로 확보할 수 있도록 지원한다는 설명이다. SK온은 기존 운영 중인 조지아주 단독 공장 SK배터리아메리카 1∙2공장과 올해 가동 예정인 HSBMA 공장, 테네시주 단독 공장 SK온 테네시 등 총 4개 공장을 통해 안정적인 현지 생산 능력을 갖추고 있다.

SK온은 올해 글로벌 ESS 시장에서 20GWh 이상 수주를 목표로 하고 있다. 현재 미국 현지 고객사들과 총 10GWh 이상 규모의 ESS 공급 계약을 협의 중이다.

최대진 SK온 ESS사업실장은 “미국은 재생에너지 확대와 전력망 안정화 수요가 동시에 커지고 있는 핵심 시장”이라며 “고객 접점을 지속적으로 확대해 차별화된 제품 경쟁력과 화재 안전 기술을 적극 알리고 북미 ESS 시장 내 입지를 더욱 강화하겠다”고 말했다.

한편, SK온은 최근 포드와의 미국 배터리 합작법인 ‘블루오벌SK’ 구조 재편을 마무리하고 테네시 공장 단독 운영 체제로 전환, 북미 배터리 생산 거점의 운영 자율성을 높이는 것은 물론 차입금과 고정비 부담을 줄이는 등 재무 구조 개선에도 속도를 내고 있다.

SK온은 새롭게 확보한 단독 생산 거점을 바탕으로 북미 시장 변화에 적극 대응하겠다는 구상이다.