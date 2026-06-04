지난해 수출, 전년比 20% 성장…‘K-밀크’ 위상 강화

[헤럴드경제=정대한 기자] 서울우유협동조합이 캄보디아 식품유통 전문기업 푸루소(Fu Lu Shou)와 ‘캄보디아 수출 확대를 위한 업무협약’을 체결했다고 4일 밝혔다.

지난 3일 서울우유 양주공장에서 열린 협약식에는 문진섭 서울우유 조합장과 속 삼낭(Sok Samnang) 푸루소 회장 등이 참석했다. 푸루소는 프놈펜 기준 145개 도매상과 전국 24개 지역에 유통망을 보유한 현지 기업이다.

서울우유는 이번 협약을 바탕으로 동남아시아 수출을 확대할 계획이다. 캄보디아는 높은 출산율과 낮은 평균 연령으로 소비 시장 확대 가능성이 높다. 특히 한국 식품 선호도도 높다. 글로벌 시장조사기관 피치솔루션즈에 따르면 캄보디아 식품 시장은 연평균 7% 안팎의 성장률로 2028년 138억달러 규모에 달할 것으로 전망된다.

서울우유는 현재 중국·미국·캄보디아·남미 등 약 17개국에 제품을 수출 중이다. 2025년에는 전년 대비 20% 이상의 수출 성장을 달성했다. 지난 5월에는 카자흐스탄에 가공 멸균유를, 대만에는 바(Bar) 타입 아이스크림을 출시했다. 6월에는 미주 국가를 대상으로 말차 맛 등 가공 멸균유 제품 라인업을 확대할 예정이다. 베트남에는 수출용 앙팡 멸균유·A2+멸균우유 수출을 준비 중이다.