[헤럴드경제=문영규 기자] 6·3 지방선거일 투표용지 부족으로 선거 진행에 난항을 빚었던 서울 송파구 투표소 앞에 시위대가 선거관리위원회의 투표함 반출을 막은 가운데 약 2000표가 개표되지 않은 것으로 알려졌다.

4일 연합뉴스에 따르면 선관위는 잠실7동 제2투표소의 투표함 2개를 반출하지 못하고 있다. 여기엔 약 2000표 가량이 담긴 것으로 선관위는 추산하고 있다.

잠실7동 제2투표소는 투표용지가 동나는 초유의 사태가 벌어진 투표소 중 하나로, 선거인명부 대조전표를 받은 유권자들에 한해 투표 마감 시각을 오후 6시에서 오후 10시로 연장해 투표를 진행했다.

보수 성향 유튜버와 시민 등 약 200명은 이날 오전 7시 현재 송파구 우성아파트 경로당에 설치된 잠실7동 제2투표소 입구를 둘러싸고 시위를 진행 중이다.

서울시선관위는 전날 오후 11시 50분께 투표 종료를 공식 확인했으나, 이후 7시간 넘게 투표함 2개를 개표장으로 보내지 못하고 있다.

선관위는 물리적 충돌 등을 우려해 이송을 강행하지는 않을 것이란 입장으로 전해졌다.

현장 대치는 계속 이어지고 있으나 시위대는 아침이 되면서 출근 등으로 일부 이탈해 규모가 줄었다. 전날 밤 경찰에 따르면 비공식 추산 300여 명이 집결했다.

경찰은 충돌에 대비해 현장에 관할 경찰서 인력과 기동대를 포함 최대 470명을 투입했다. 기동대는 투표소 앞까지 출동하기도 했으나 시민 안전 등을 이유로 아파트 단지 밖으로 물러났다.

현장엔 20~30대 남성들을 중심으로 시위대가 구성됐다. 시위대는 ‘개표 즉각 중단’이라고 적힌 손팻말을 들고 태극기를 흔들며 “부정선거”를 외쳤다.

밤사이 국민의힘 김재섭·김은혜·신동욱 의원 등이 잇달아 현장을 찾았고 부정선거 의혹을 제기해온 자유와혁신 황교안 대표도 현장에 도착했다. 황 대표는 현재까지 시위대와 함께 투표소 앞을 지키고 있다.

황 대표는 현장에서 “6·3 지방선거는 원천 무효”라며 개표 중단을 요구하고, 선거 조작 가능성을 차단한 뒤 재선거를 실시해야 한다고 주장했다.