[헤럴드경제=정대한 기자] 롯데백화점이 ‘2026 제23회 서울국제환경영화제(SIEFF)’를 후원하며 친환경 행보를 이어간다고 4일 밝혔다.

서울국제환경영화제는 환경재단이 지난 2003년 국내 최초로 선보인 탄소중립 영화제다. 미국 ‘워싱턴 환경영화제’, 이탈리아 ‘시네맘비엔테’와 함께 세계 3대 환경영화제로 꼽힌다.

올해는 ‘세계 환경의 날’인 오는 5일 롯데콘서트홀에서 개막한다. 총 31개국의 장·단편 영화와 애니메이션, 다큐멘터리 등 121편의 작품을 상영한다.

개막작은 다니엘 로허 감독과 찰리 타이렐 감독의 장편 다큐멘터리 ‘AI: 나는 어떻게 종말낙관주의자가 되었나(The AI Doc: Or How I Became an Apocaloptimist)’다.

롯데백화점은 서울국제환경영화제 후원을 통해 특별 상영 섹션인 ‘리얼스(RE:EARTH)’를 마련한다. 7개국의 광고·다큐멘터리·애니메이션 등 10편의 작품을 선정해 자원순환, 지속가능성, 생물다양성 등 다양한 환경 이슈를 조명한다.

‘리얼스’는 서울국제환경영화제 공식 홈페이지에서 관람할 수 있다. 일부 작품은 롯데시네마 월드타워점과 영등포점에서 상영된다.