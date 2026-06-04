8월까지 ‘씽큐 26도 챌린지’ ‘LG 씽큐’ 앱이 에어컨 희망온도·사용시간 분석 2024년부터 시행 2년간 누적 약 283만kWh 절감

[헤럴드경제=김현일 기자] LG전자가 한국에너지공단과 함께 3년 연속 여름철 에너지 절약 캠페인 ‘씽큐(ThinQ) 26도 챌린지’를 진행한다고 4일 밝혔다.

‘씽큐 26도 챌린지’는 에어컨 희망온도를 정부가 권장하는 26도로 설정하도록 장려하는 캠페인이다. 지난 2024년 시작 이래 올해 세 번째 시즌을 맞았다.

지난 2년간 캠페인 누적 참여자는 약 12만9000명에 달한다. 이를 통해 절감한 누적 전력량은 약 283만kWh으로 추산된다. 도시 지역 4인 가구 월평균 전기 사용량(307kWh) 기준으로 약 9200여 가구가 한 달 동안 사용할 수 있는 전력량이다.

올해 씽큐 26도 챌린지 시즌3는 8월 31일까지 약 3개월간 진행된다. AI 홈 플랫폼 ‘LG 씽큐(ThinQ)’ 앱에 에어컨 제품을 등록한 뒤 이벤트 페이지에서 에너지 절약 선언과 개인정보 수집·이용에 동의하면 캠페인에 참여할 수 있다.

참여 고객은 캠페인 기간 에어컨 희망온도를 26도 이상으로 최소 10시간 동안 사용하면 된다. LG 씽큐 앱이 에어컨 희망온도와 사용시간을 자동으로 분석·계산해 미션 수행 여부를 체크한다.

캠페인 참여 고객에게는 추첨을 통해 LG 스타일러, LG 퓨리케어 하이드로타워, LG 와인셀러 미니, 배달의민족 상품권 등을 제공한다. 참여 시간이 길수록 경품 당첨 가능성도 높아진다.

참여 고객 중 LG전자 베스트샵에서 에너지소비효율 1등급 제품을 구매·구독한 고객에게는 온누리상품권 5만원을 선착순으로 지급한다.

정기현 LG전자 HS플랫폼사업센터장 부사장은 “LG 씽큐와 AI 기반의 차별화된 에너지 관리 기능을 바탕으로 고객들이 일상속에서 에너지 절약에 동참하는 에어컨 사용 문화를 확산해 나갈 것”이라고 말했다.