더본코리아, 브랜드 11곳서 평균 11% 가격 인상 “원부재료·인건비 등 운영 제반 비용 상승”

[헤럴드경제=정대한 기자] 롤링파스타·빽보이피자 등 더본코리아의 외식 브랜드 11곳이 오는 9일부터 일부 메뉴의 가격을 인상한다.

4일 업계에 따르면 더본코리아는 오는 9일부터 외식 브랜드에서 일부 메뉴 가격을 평균 약 11% 인상할 예정이다. 현재 더본코리아는 총 25개의 외식 브랜드를 운영하고 있다. 이 중 절반 수준인 44%가 가격을 인상할 계획이다.

가격을 인상하는 브랜드는 ▷역전우동 ▷미정국수 ▷인생설렁탕 ▷제순식당 ▷한신포차 ▷돌배기집 ▷백스비어 ▷막이오름 ▷롤링파스타 ▷빽보이피자 ▷새마을식당 등 11곳이다. 매장 수가 가장 많은 커피 프랜차이즈 빽다방은 인상되지 않는다.

구체적으로 파스타 전문 브랜드 롤링파스타에서는 샐러드·사이드류 4종의 가격을 20.4% 인상하고, 파스타류(17종·10.2%), 피자류(5종·10.0%) 등의 가격을 올릴 예정이다. 빽보이피자에서도 피자류 12종의 가격을 20.2% 인상하고, 스파게티·사이드류 7종(15.3%) 가격도 올린다. 새마을식당은 한돈생삼겹살 외 구이류 3종의 가격을 6.3% 인상한다. 한신포차는 직화무뼈닭발 외 안주류 15종의 가격을 11.2% 올린다.

더본코리아 측은 “원부재료, 인건비 등 매장 운영 제반 비용의 상승과 더 나은 품질의 메뉴를 제공하기 위해 부득이하게 일부 메뉴 판매 가격을 조정하게 됐다”고 배경을 밝혔다.