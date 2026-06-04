올해에만 690억달러 유입 “ETF 시장 성숙 상징하는 이정표”

[헤럴드경제=문이림 기자] 상장지수펀드(ETF) 사상 처음으로 총운용자산이 1조달러(약 1500조원)를 넘어선 펀드가 나왔다.

3일(현지시간) 블룸버그 통신에 따르면 미국 자산운용사 뱅가드가 운용하는 ‘뱅가드 스탠더드앤드푸어스(S&P)500’ ETF는 총운용자산 1조달러를 돌파했다. 뮤추얼펀드를 제외한 ETF 가운데 운용자산이 1조달러를 넘어선 것은 이번이 처음이다.

‘뱅가드 S&P 500’(종목 코드 VOO)은 뉴욕증시 대표지수인 S&P 500 지수의 성과를 추종하는 인덱스펀드다. 지난 2010년 출시된 이후 시장 수익률을 손쉽게 따라갈 수 있는 상품으로 자리 잡았다. 수수료가 0.03%에 불과해 장기 투자자들의 대표적인 저비용 투자수단으로 꼽히면서다.

‘뱅가드 S&P 500’는 지난해 미국 최초의 ETF인 스테이트스트리트의 ‘SPDR S&P 500’를 제치고 총운용자산 기준 세계 최대 ETF 자리에 올랐다.

해당 ETF에는 올해 들어서만 690억달러 이상의 신규 자금이 유입됐다. 뉴욕증시가 지난 4월부터 랠리를 펼치면서 운용자산 증가에 힘을 보탰다.

펀드평가회사 모닝스타의 벤 존슨 클라이언트 솔루션 대표는 블룸버그에 “이번 1조달러 이정표는 ETF 시장이 성숙했음을 보여주는 가장 최신 소식”이라며 “한때 주변부에 머물렀던 ETF가 이제는 전 세계 수백만 투자자들의 기본 투자수단이 됐다”고 말했다.

뱅가드는 저비용 인덱스펀드의 창시자인 잭 보글이 1975년 설립한 자산운용사다. 지난해 11월 기준 총자산운용 규모는 12조달러(약 1경8400조원)를 웃돈다. 뮤추얼펀드 분야에서는 세계 최대, ETF 분야에서는 블랙록에 이어 세계 2위 규모다.