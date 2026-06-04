[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]이철우 국민의힘 경북지사 후보가 3선 고지에 올랐다.

이 당선인은 4일 당선 인사를 통해 “도민들이 다시 한 번 경북의 미래를 맡겨준 데 대해 감사의 뜻을 전한다”며 “이번 승리를 경북 발전과 대한민국 지방시대의 중심을 만들라는 도민의 명령으로 받아들이 겠다”고 했다.

이어 “선거 과정에서 청년, 어르신, 소상공인, 농어민의 다양한 어려움과 목소리를 들었다”며 “선거가 끝난 만큼 앞으로는 오직 경북 발전에 집중하겠다. 지역 내 갈등을 봉합하고 도민의 힘을 하나로 모아 미래 성장 동력으로 만들겠다”고 밝혔다.

특히 “통합신공항 건설과 대구·경북 행정통합을 통해 지역 경쟁력을 높이겠다”며 “첨단산업, 에너지, 농업 혁신, 문화관광 육성으로 청년이 돌아오는 경북을 만들겠다”고 강조했다.

이철우 당선인은 “남은 삶을 경북과 대한민국 발전을 위해 헌신하겠다”며 “보수 우파의 신뢰 회복과 자유민주주의, 청년의 미래를 지키는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.