[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]6·3 지방선거 격전지인 대구에서 4일 추경호 국민의힘 후보가 김부겸 더불어민주당 후보를 꺾고 대구시장에 당선됐다.

추 후보는 이날 새벽 3시께 자신의 선거사무소에서 “대구시민의 선택에 깊이 감사드린다”며 “시민들의 기대와 당부를 가슴에 새기겠다”며 당선 소감을 밝혔다.

이어 “경쟁 후보였던 김부겸에게도 위로와 감사의 뜻을 전한다”며 “경제부총리 경험과 중앙정부·국회 네트워크를 활용해 대구 발전을 이끌겠다”고 했다.

특히 “선거 과정에서 받은 응원과 질책을 모두 시정 운영에 반영하겠다. 이번 선거 결과는 무너진 대구경제를 살리고 도시의 저력을 되살리라는 시민의 명령”이라며 “자신을 지지하지 않은 시민들의 뜻까지 존중하며 통합의 시정을 펼치겠다”고 강조했다.

추경호 당선인은 “기업이 찾아오고 청년이 돌아오며 아이 키우기 좋은 미래산업 중심도시를 만들겠다”며 “취임 즉시 비상경제상황실을 가동해 민생경제 회복, 투자 유치, 일자리 창출에 집중하겠다”고 말했다.