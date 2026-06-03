“선관위 표 관리 부실에 강력한 유감”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 조승래 더불어민주당 중앙선대위 총괄선대본부장은 3일 “선관위의 표 관리 부실에 대해 강력히 유감을 표한다”면서도 “국민의힘에서 주장하는 개표 중단과 재투표 요구는 일고의 가치가 없다”고 했다.

조 본부장은 이날 오후 국회에서 브리핑을 통해 이같이 말한 뒤 “선관위는 현재 진행되는 개표가 원활히 진행될 수 있도록 철저하게 관리해 줄 것을 요구한다”고 덧붙였다.

그는 선관위에 대해 “이 문제는 사과 정도로 넘어갈 문제가 아니고 부실한 선거 관리에 대해서는 반드시 책임을 물을 것”이라며 “(선관위) 사무총장의 사과 가지고는 국민들이 이해하기 어려울 것 같다”고 했다.

조 본부장은 “근본적으로 왜 그렇게 부실하게 투표용지 관리를 했는지 반드시 사후에라도 책임을 물어야 할 것 같다”며 “투개표 결과와 관계없이 이 문제는 따지고 확인하고 책임을 물어야 할 사안”이라고 했다.

개표 중단 주장에 대해서는 “실제로 그 문제와 관계없이 많은 서울시민이 투표를 진행하셨고, 투표가 마감되고 봉인 절차를 거쳐 개표소로 이송됐고, 개표가 진행되고 지금도 진행되고 있다”며 “그렇기 때문에 중단할 필요가 없다는 점을 분명히 말씀드린다”고 강조했다.