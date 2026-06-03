“대응 조치 및 관계 기관 조사 협조 중”

[헤럴드경제=손미정 기자] 티빙에서 이용자 개인 정보가 유출 사실이 확인된 가운데, 티빙 대표가 사과문과 함께 “피해 구제에 끝까지 책임지겠다”는 입장을 밝혔다.

최주희 대표 이사는 3일 저녁 사과문을 통해 “외부의 비인가 접근으로 이용자의 개인정보가 유출된 사실을 확인했다”면서 “사고 확인 후 필요한 대응 조치를 시행했고, 현재 정부 및 관계 기관의 조사에 성실히 협조하고 있다”고 말했다.

이어 최 대표는 “이번 사고로 이용자 여러분께 큰 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다”면서 “(조사) 진행 상황과 후속 조치는 투명하게 알려드릴 것”이라고 밝혔다.

앞서 이날 오후 티빙은 홈페이지를 통해 회원 ID, 성명, 생년월일, 성별, 전화번호, 이메일 등의 개인정보가 유출됐다고 밝혔다. 주민등록번호나 결제 관련 유효 정보는 유출되지 않은 것으로 확인됐다.

구체적인 유출 규모는 밝혀지지 않았으며, 이번 사고로 영향을 받은 이용자들에게는 티빙에서 개별 안내 중이다. 관련해 최 대표는 “피해 구제와 이용자 보호를 위해 끝까지 책임지겠다”고 강조했다.

과학기술정보통신부는 이번 티빙의 개인정보 유출과 관련해 민관합동조사단을 꾸리고 조사에 착수했다. 앞서 티빙은 개인정보 유출 사고를 인지하고 지난 1일 개인정보 침해사고를 과기정통부에 신고했다.

최 대표는 “티빙은 이번 사고를 엄중히 받아들이고 있다. 보안 체계를 원점에서 재점검해 다시는 같은 일이 반복되지 않도록 할 것”이라면서 “이용자 여러분의 신뢰를 회복할 수 있도록 끝까지 책임을 다하겠다”고 밝혔다.