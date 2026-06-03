[헤럴드경제=김현일 기자] 제9회 전국동시지방선거에서 인천지역 투표율이 역대 지방선거 시작 이래 가장 높은 수준을 기록했다. 다만 전국 17개 시·도 중 15위로 하위권에 머물렀다.

3일 중앙선거관리위원회에 따르면 이날 오후 6시 투표 종료 후 잠정 집계한 결과 인천 투표율은 58.2%로 역대 지방선거 중 가장 높았다. 지역별로 보면 옹진군이 70.0%로 가장 높고, 최하위는 미추홀구(54.8%)다.

인천 투표율은 역대 지방선거, 총선, 대통령 선거를 통틀어 하위권을 벗어나지 못했다. 지방선거의 경우 2014년 53.7%, 2018년 55.3%, 2022년 48.9%였다.

지난해 대통령 선거에서는 전국 13위에 그쳤고, 2024년 총선과 2022년 지방선거에서는 각각 12위와 14위에 머물렀다.

2006년 지방선거, 2007년 대선, 2012년 총선, 2018년 지방선거 당시에는 전국에서 투표율이 가장 낮았다.

이번 지방선거도 인천보다 투표율이 낮은 곳은 제주(56.4%)와 광주(54.3%) 2곳 뿐이었다.

다른 지역에서 유입된 인구 비중이 높아 귀속감이 낮다보니 투표율이 높지 않다는 해석이 나온다.