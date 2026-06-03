[헤럴드경제=김현일 기자] 온라인 동영상 서비스(OTT) 티빙의 최주희 대표이사가 개인정보 유출 사고에 대해 3일 사과문을 발표했다.

최 대표는 사과문에서 “개인정보 유출 사고로 이용자 여러분께 큰 심려를 끼쳐 진심으로 사과드린다”고 밝혔다.

이어 “외부의 비인가 접근으로 이용자 개인정보가 유출된 사실을 확인했다”며 “그 책임은 전적으로 티빙에 있다”고 고개를 숙였다.

그러면서 “사고를 확인한 후 필요한 대응 조치를 시행했으며 현재 정부 및 관계기관의 조사에 성실히 협조하고 있다”며 “진행 상황과 후속 조치는 투명하게 알려 드리겠다”고 말했다.

아울러 “영향을 받으신 이용자께는 개별적으로 안내해 드리고 있다”며 “피해 구제와 이용자 보호를 위해 끝까지 책임지겠다”고 덧붙였다.

앞서 티빙은 지난 1일 개인정보 침해사고를 과학기술정보통신부에 신고했다.

티빙은 “지난 2일 이용자들의 개인정보를 저장하는 DB(데이터베이스)에 비인가 접근으로 개인정보가 유출된 사실을 확인했다”며 “신원 미상의 해커가 DB에 접속해 개인정보 파일을 외부로 전송해 발생한 것으로 확인된다”고 밝혔다.

과기정통부와 한국인터넷진흥원(KISA)은 티빙 측에 자료 보전을 요구했으며 사고 원인과 피해 규모에 대한 조사를 진행했다.

침해사고 조사 심의위원회를 긴급 개최한 결과 이번 사고가 중대 사고에 해당해 민관합동조사단 구성이 필요하다는 결론이 나왔다. 이에 과기정통부는 심의결과를 토대로 조사단을 구성하기로 결정했다.

조사단에는 과기정통부와 KISA 외에도 포렌식과 클라우드 서비스 등 민간 전문가가 포함됐다.