[헤럴드경제=양대근 기자] 6·3 지방선거와 함께 치러진 국회의원 재·보궐 선거에서 부산 북구갑과 경기 평택을에서 선두권 후보들이 초경합을 벌이는 것으로 나타났다.

KBS, MBC, SBS 등 방송 3사가 공동으로 진행해 3일 오후 6시 투표 종료에 맞춰 공개한 출구조사에 따르 보면, 부산 북갑 보궐선거에서 하정우 더불어민주당 후보는 42.6%, 국민의힘에서 제명돼 무소속으로 출마한 한동훈 후보는 41.6%로 예측됐다.

총 5명이 출마해 ‘3강’ 구도가 펼쳐진 경기 평택을 재선거에서는 조국 조국혁신당 후보가 31.1%, 유의동 국민의힘 후보가 30.6%, 김용남 민주당 후보가 30.3%를 얻을 것으로 각각 예측됐다.

이번 출구조사에는 전체 재·보궐 선거가 치러진 총 14곳 중 국민의 관심이 높은 부산 북갑, 경기 평택을 지역만 포함됐다.

반면 JTBC 예측조사 결과 북갑에서 한 후보는 48.1%를 나타내며, 하 후보(37.6%)를 10.5%포인트(p) 앞섰다. 평택을은 김 후보 34.2%, 조 후보 31.6%를 각각 기록했다.

방송 3사(KBS, MBC, SBS) 공동예측(출구)조사와 JTBC 예측조사 인용.