서울 정원오 51.4%·오세훈 46.0%…부산·대구·전북·강원은 접전

[헤럴드경제=양대근 기자] 6·3 지방선거의 16개 광역단체장 선거에 대한 지상파 3사 출구조사에서 더불어민주당은 서울을 비롯한 11곳에서, 국민의힘은 경북 1곳에서 승리가 유력한 것으로 나타났다. 반면 부산·대구·전북·강원 등 4곳은 경합지로 예측됐다.

3일 KBS, MBC, SBS 등 방송 3사는 이날 오후 6시 투표 종료와 함께 이런 출구조사 결과를 일제히 보도했다.

민주당은 서울(정원오)과 경기(추미애), 인천(박찬대), 경남(김경수), 울산(김상욱), 대전(허태정), 세종(조상호), 충남(박수현), 충북(신용한), 제주(위성곤)에서 앞섰다.

국민의힘은 경북지사 후보로 나선 이철우 후보(69.7%)가 오중기 민주당 후보(30.3%)에 승리하는 것으로 예측됐다.

최대 격전지로 꼽힌 서울시장의 경우 정원오 후보가 51.4%로 국오세훈 후보(46.0%)에 앞선 것으로 조사됐다.

부산시장은 전재수 후보(50.2%)와 박형준 후보(48.3%)가 접전을 벌였다. 대구에서 김부겸 후보(49.1%)와 추경호 후보(49.9%)는 초박빙을 벌이는 것으로 예상됐다.

전북지사의 경우 이원택 민주당 후보(48.5%)와 김관영 무소속 후보(46.3%)의 예상 득표율 차이가 근소했다.

강원지사 선거에선 민주당 우상호 후보(51.3%)와 국민의힘 김진태 후보(48.7%)가 경합을 벌이는 것으로 조사됐다.

이번 조사는 여론조사 전문기관 한국리서치·입소스·코리아리서치인터내셔널이 방송3사 의뢰로 이날 오전 6시부터 오후 8시까지 전국 325개 투표소에서 8만146명을 대상으로 실시했다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±0.8%포인트(p)다．

방송 3사(KBS, MBC, SBS) 공동예측(출구)조사와 JTBC 예측조사 인용.