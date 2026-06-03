G20 중 최대폭↑…“반도체 수요 확대시 추가 성장” 부채비율 전망도 개선…올해 3.8%p·내년 4.8%p↓ 물가 상승률 2.6%, 에너지 지원 단계적 축소 권고

[헤럴드경제=양영경 기자] 경제협력개발기구(OECD)가 올해 한국의 경제성장률 전망치를 기존 1.7%에서 2.6%로 0.9%포인트 상향 조정했다.

국내총생산(GDP) 디플레이터(7.6%)를 반영한 올해 명목성장률은 10.4% 수준으로 추산됐고 GDP 대비 일반정부 부채비율 전망도 기존 예상보다 낮아진 것으로 나타났다.

OECD는 3일(현지시간) 발표한 OECD 경제전망 보고서에서 “반도체 수출이 성장과 민간투자를 계속 이끌고 소비는 재정 정책에 힘입어 점진적인 회복세를 이어갈 것”이라며 이 같은 성장 전망을 제시했다.

앞서 OECD는 지난 3월 중동 지역 분쟁의 영향을 반영해 한국의 성장률 전망을 2.1%에서 1.7%로 0.4%포인트 낮췄으나 최근 경기 흐름을 반영해 이번 보고서에서는 전망치를 크게 높였다.

특히 올해 1분기 실질 국내총생산(GDP) 성장률이 전 분기 대비 1.7%를 기록하면서 경제 회복세가 예상보다 강하다고 판단한 것으로 풀이된다.

이번 OECD 전망치는 한국은행의 최근 전망과 동일한 수준이다. 한국개발연구원(KDI)의 전망치인 2.5%보다 0.1%포인트 높고 한국금융연구원(2.8%)보다는 0.2%포인트 낮다.

재정경제부에 따르면 OECD의 성장률 상향 폭은 주요 20개국(G20) 가운데 한국이 가장 컸다. OECD는 세계 경제 성장률 전망을 2.9%에서 2.8%로 0.1%포인트 낮춘 반면, G20 전체 성장률 전망은 3.0%로 유지했다. 미국은 2.0%로 기존 전망을 유지했고 일본은 0.9%에서 0.6%로 하향 조정됐다.

OECD는 “첨단 반도체 수요가 강해지면 성장률이 전망한 것보다 높아질 수 있다”며 반도체 산업이 한국 경제 성장에 추가적인 상승 요인으로 작용할 가능성을 언급했다.

반면 중동 지역 분쟁에 따른 공급망 차질, 산업 현장의 쟁의 행위, 수출 제한 조치 등은 경제 성장의 위험 요인으로 지목했다.

내년 한국의 경제성장률은 1.9%로 전망됐다. 이는 지난 3월 전망치보다 0.2%포인트 낮은 수준이다.

소비자물가 상승률은 올해 2.6%로 예상됐다. 이는 기존 전망치인 2.7%보다 0.1%포인트 낮다. 반면 내년 물가 상승률은 2.2%로 전망해 3월 전망보다 0.2%포인트 상향 조정했다.

OECD는 올해 한국의 GDP 디플레이터를 7.6%로 전망했다. 재경부는 이를 성장률 전망치(2.6%)와 함께 적용할 경우 올해 명목 경제성장률이 10.4%에 이를 것으로 추산했다.

이런 전망이 현실화될 경우 재정 건전성 지표 역시 개선될 것으로 보인다. OECD는 한국의 GDP 대비 일반정부 부채 비율이 올해 48.2%, 내년 50.2% 수준이 될 것으로 예상했다. 이는 지난해 12월 전망치와 비교해 각각 3.8%포인트, 4.8%포인트 낮아진 수치다.

OECD는 올해 1분기 한국 경제에 대해 산업생산이 증가세로 전환됐다고 평가하면서도, 반도체와 조선업을 제외한 제조업 분야에서는 향후 경기 전망에 대한 기업들의 신뢰가 여전히 약하다고 진단했다.

민간투자는 반도체 산업 중심으로 확대되고 있으며 연말로 갈수록 다른 산업 분야로도 투자 증가세가 확산될 것으로 전망했다.

중동 전쟁에 대응해 시행된 연료 가격 규제와 유류세 인하 조치는 물가 상승 압력을 완화하는 효과가 있지만 동시에 인플레이션 압력이 더 오래 지속되도록 만들 수 있다는 점도 OECD는 지적했다.

OECD는 에너지 가격 충격에 대응할 때 취약 가계와 기업에 대한 선별적 지원을 우선해야 한다고 권고했다. 에너지 가격 규제, 유류세 인하, 수출 제한 조치는 단계적으로 폐지할 필요가 있다고 밝혔다.