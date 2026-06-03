쿠웨이트 국방부 밝혀 국제공항 운영 중단돼

[헤럴드경제=안대용 기자] 이란의 미사일과 드론 공격으로 쿠웨이트 국제공항의 운영이 중단됐다.

2일(현지시간) 로이터 통신을 인용한 연합뉴스에 따르면 쿠웨이트 국방부는 이날 이란의 공격으로 쿠웨이트 공항 건물과 시설이 심각하게 파괴되고, 인명피해가 발생했다고 밝혔다.

이에 따라 쿠웨이트 항공 당국은 착륙 예정이었던 항공기들을 인근 공항으로 돌려보냈다.